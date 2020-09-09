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В предстоящую субботу отменят занятия в большинстве школ Челябинской области

Общество
Сегодня, 09:44
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Автор: 
Любовь Юрина

В предстоящую субботу, 12 сентября, занятия в большинстве школ Челябинской области будут отменены. Вполне вероятно в пятницу, 11 сентября, в южноуральских учебных заведениях региона уроки пройдут дистанционно. Причина – выборы.

Как сообщили в облизбиркоме, 11 и 12 сентября предусмотрена возможность досрочного голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и на муниципальных выборах. В эти дни, а также в единый день голосования 13 сентября избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов.

Избирательные участки размещаются ч большей части школ региона. Как уточнили в министерстве образования и науки области, каждая школа или техникум, на площадях которых располагаются избирательные участки, будет самостоятельно принимать решение, как без ущерба для освоения школьниками и студентами образовательных программ организовать учебный процесс 11 сентября, при этом необходимо учитывать действующие санитарно-эпидемиологические требования.

В зданиях школ, где много входных групп и избирательный участок можно изолировать от учебных помещений, образовательный процесс будет организован по обычному расписанию. Если развести потоки учащихся и избирателей не получается, то уроки с этого дня можно перенести на другие учебные дни.

«В субботу, 12 сентября, как и обычно накануне Единого дня голосования, учебный процесс в организациях, где есть избирательные участки, не осуществляется», - отметили в минобре.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
выборы
Министерство образования и науки Челябинской области
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