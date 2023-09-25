В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»

В понедельник, 25 сентября, в день перенесения мощей святого покровителя Урала, праведного Симеона Верхотурского, в Челябинске начинается «Симеоновский фестиваль». Он приурочен к 140-летию Свято-Симеоновского кафедрального собора, сообщили в Челябинской епархии.

В продуктовой лавочке на территории собора можно будет посмотреть фотовыставку «Дыхание вечности».

Сегодня у Свято-Симеоновского кафедрального собора – престольный праздник. В 12 часов состоится праздничный концерт, в 14 часов – мастер-класс для детей по изготовлению праздничной открытки. В программе фестиваля также запланирован концерт на гуслях, молодежный гитарник, мастер-класс по росписи пряников и многое, многое другое.

В субботу, 30 сентября, состоится экскурсия по Свято-Симеоновскому собору и музею истории православия на Южном Урале.

Первого октября будут праздновать День рождения собора. В девять часов начнется Божественная Литургия, в 11 часов - праздничная программа на территории собора. Состоится фестиваль колокольного звона с участием звонарей Челябинской и Екатеринбургской митрополии. Гостей ждут игры, конкурсы, мастер-классы, ярмарка, фотозона. Желающие смогут посмотреть спектакль и принять участие в мастер-классе студии сказки «Птаха».

По случаю 140-летия собора в группе ВКонтакте проходит викторина, в которой может поучаствовать любой желающий.

Свято-Симеоновская церковь появилась в Челябинске 18 сентября 1883 года. Теперь это Свято-Симеоновскй кафедральный собор – главный храм Челябинской епархии. Это единственный храм в Челябинске, который не закрывался даже в самые сложные времена гонений на Церковь. Десятки тысяч челябинцев приняли здесь крещение, для многих этот храм был и остается самым близким и родным.

ДЛЯ СПРАВКИ

История кафедрального собора во имя особо почитаемого на Урале святого праведного Симеона Верхотурского чудотворца началась с небольшой кладбищенской часовни, приписанной к Свято-Троицкому храму Челябинска.

В 1837 году на северной окраине города, в Заречье, было устроено второе православное кладбище. Здесь на средства купца Смолина поставили деревянную часовню. А 24 января 1873 года Оренбургская духовная консистория, по благословению епископа Оренбургского и Уральского Митрофана, разрешила строительство на этом кладбище новой церкви - нынешнего собора.

В январе 1876 года погребения на Симеоновой горке городские власти решили прекратить, однако строительство храма продолжалось. Вёл его челябинский мещанин Петр Иванович Ильиных, который скончался в 1896 году и был похоронен у стен Симеоновского собора, за алтарем.

При освещении храм представлял собой однопрестольную неотапливаемую церковь, предназначенную для совершения заупокойных литургий, отпеваний и панихид. Первым настоятелем храма стал известный в Челябинске протоиерей Иоанн Днепровский.

В 1889 году во время бури обрушилась высокая храмовая колокольня. На её восстановление ушло почти два года.

В начале ХХ века храм представлял собой каменную внутри и снаружи оштукатуренную и выбеленную церковь, крытую железом, окрашенным зеленой масляной краской. Церковь отапливалась тремя печами. В ее ограде находились деревянные часовня и церковно-приходская школа, вся территория храма была обнесена дощатым забором.

В год революции Свято-Симеоновский храм стал самостоятельным и получил собственный приход, а через пять лет было разрушено Симеоновское кладбище.

После того, как был закрыт городской Христорождественский собор (это произошло в 1931 году), кафедра челябинского архипастыря была перенесена в Симеоновский храм.

В августе 1936 года кафедра челябинского архипастыря опять была перенесена - теперь в Троицк. Свято-Симеоновский храм остался единственным действующим храмом в Челябинске. В годы войны единственный он внес значительный вклад в Великую Победу

Самостоятельная Челябинская епархия была воссоздана 30 мая 1947 года; настоятелем Симеоновского храма тогда стал протоиерей Дмитрий Винокуров. Сразу после войны церковная жизнь была на подъеме. Однако, уже в 1948 году верующие вновь стали подвергаться репрессиям.

В 1947-1960 годы храм несколько раз реконструировался. Был построен небольшой придел в честь Казанской иконы Божией Матери. Появились хозяйственные постройки и кирпичный забор.

В 1977-1978 годах Свято-Симеоновский храм был еще раз реконструирован: сооружен большой притвор, расширена алтарная часть, появились боковые пристрои, несколько увеличившие площадь храма.

В 80-е годы Свято-Симеоновский храм оставался единственным действующим храмом в Челябинске.

Осенью 1986 года Челябинский горисполком разрешил приходскому совету Свято-Симеоновского храма начать разработку проекта капитальной реконструкции.

В результате реконструкции площадь Симеоновского храма увеличилась почти в три раза. Появились два новых вместительных боковых придела: южный в честь Казанской иконы Божией Матери и северный в честь Всех святых, в земле Российской просиявших.

Все три алтаря получили трехгранные апсиды. Иконостасы для приделов были изготовлены в Санкт-Петербурге. На солее были установлены решетчатые ограждения. Старый центральный купол и колокольню отремонтировали. У храма появилось шесть новых маковок с ажурными золочёнными крестами. Фасад украсили порталы, арочные окна с наличниками, изразцы и лепнина. Из маленькой кладбищенской церкви Свято-Симеоновский храм превратился в трёхпрестольный кафедральный собор.

В 1980-1990 годы московские художники расписали стены в храме, а во второй половине 1990-х годов были расписаны стены алтаря.

В 2003-2006 годах на территории, примыкающей к Свято-Симеоновскому кафедральному собору, было выстроено новое просторное здание, где расположились епархиальное управление и архиерейские покои.

В последние годы в соборе появилось много святынь: прежде всего это частица Животворящего Креста Господня в храмовом Распятии. Многие иконы содержат частицы святых мощей. Это образы: апостолов от двенадцати Андрея Первозванного и Симона Кананита, преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Оптинских старцев, Иова и Амфилохия Почаевских, святителей Филарета и Иннокентия Московских, Митрофана Воронежского, Иоанна Тобольского, праведного Иоанна Русского и других.

Подробности на сайте епархии.

Как сообщили в епархии, Симеон не имел дома и семьи, на пропитание зарабатывал тем, что шил шубы. В домах заказчиков на время получал кров и пищу. Выполнив заказ, оставлял работу чуть незавершенной, покидал хозяев скрытно, чтобы не получать благодарностей и оплаты.

Умер праведник предположительно в 1642 году в возрасте 35 лет. Прошло 50 лет, память о Симеоне почти угасла. И вдруг зимой 1692 года земля на старой могиле вдруг начала подниматься, а через некоторое время показался массив гроба, из-под которого скоро начал бить ключ. Каково же, говорят, было изумление людей, когда сквозь щели от гробовой крышки они рассмотрели нетленные останки праведника, живущего в начале столетия.

Сейчас мощи праведного Симеона Верхотурского лежат в Верхотурье в Крестовоздвиженском соборе.