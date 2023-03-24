В «Пятёрочку» пришёл «призовой циклон»

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила «Циклон весенних призов». Гостей ждут сертификаты на покупки, баллы на карту лояльности, цифровая и бытовая техника.

«Циклон весенних призов» не покинет «Пятёрочку» до 23 апреля 2023 года. Каждый гость, зарегистрировавший за неделю чеки на определенную сумму, может стать обладателем приятных призов, среди которых подарочные карты на покупки, а также сертификаты в салон красоты, магазины парфюмерии, спортивных товаров, электроники, товаров для детей, а также смартфонов.

За регистрацию первого чека на любую сумму покупок каждый гость получит гарантированный приз – промокод на сервис кешбэка. Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будет разыгрываться робот-пылесос.

Пользователи сервиса экспресс-доставки также смогут испытать удачу – выиграть сертификат в магазин товаров для здорового сна.

Помимо этого, «Пятёрочка» дает всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы. Для этого нужно будет пригласить друга и выполнить определённые условия.

Все подробности о порядке проведения и выдаче призов можно узнать на сайте .