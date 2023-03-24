24.03.2023
Суровые челябинские остановки: из трамвая - на забор
24.03.2023
В «Пятёрочку» пришёл «призовой циклон»
24.03.2023
На Таганае раньше обычного пробудились муравьи и «ожила» верба
23.03.2023
В Сосновском районе полиция задержала женщину-курьера с мефедроном
23.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 марта (18+)
23.03.2023
В Челябинской области проверили строительство и ремонт соцобъектов народной программы «Единой России»
В «Пятёрочку» пришёл «призовой циклон»
14.03.2023
Гости «Пятёрочки» могут стать обладателями коллекции стильных итальянских ножей
15.02.2023
«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев
08.02.2023
Love is от «Пятерочки»
02.11.2022
В уральских магазинах «Пятерочка» появились игрушки «Каваи»
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023