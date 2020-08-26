В регионе снова зафиксированы новые случаи заболевания Covid-19

По данным на 26 августа в регионе подтверждены 73 случая нового заражения коронавирусной инфекцией. Это выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 72).

В регионе подтверждены 14030 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 2717 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 146 человек. Всего за период пандемии выздоровели 10922 жителей Челябинской области.

Медиками за время пандемии проведено методами ИФА и ПЦР 486413 исследований на «ковид».

Добавим, что все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Напомним, в регионе до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.