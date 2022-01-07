В рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию

В ночь на 7 января 2022 года, в Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Архипастырю сослужило духовенство собора во главе с ключарем, протоиереем Владимиром Маничевым.

Рождество Христово открыло новую эпоху в мировой истории. Спаситель пришел на землю, чтобы спасти род человеческий, избавить нас от ига греха и власти диавола. Отныне у всех людей появилась твердая надежда на спасение.

По традиции, к празднику Рождества Христова Свято-Симеоновский кафедральный собор украсили елочки со светящимися гирляндами. Такие же гирлянды украсили и раскидистую ель рядом с храмом. На ней висят игрушки, изготовленные участниками приходского конкурса «Лучшая елочная игрушка». Искрится и переливается огнями традиционный Рождественский вертеп, убранный хвоей. Он символизирует Вифлеемскую пещеру, в которой родился Богомладенец. Всё говорит об одном: праздник Рождества Христова – пришел.

На Литургии в Рождество читается отрывок из Евангелия от Матфея (Мф. 2, 1-12) повествующий о приходе в Иерусалим восточных мудрецов-волхвов, которые увидели знамение звезды и проделали большой путь, чтобы поклониться Спасителю мира. Узнав от иудейских книжников, что Мессия, по древним пророчествам, должен родиться в Вифлееме, они находят Младенца с Пречистой Матерью и приносят Ему заранее приготовленные дары – золото, ладан и смирну.

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, во время богослужения владыка Алексий огласил Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А перед причастием клирик Свято-Симеоновского собора иерей Андрей Григорьев зачитал Рождественское послание митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

«Богомладенца Христа встречает вся природа. Ликуют ангельские силы. Животные в хлеву, где родился Христос, согревают Его своим дыханием. Пастухи приходят на поклонение Ему. Мудрые волхвы спешат принести Рожденному Царю дары – золото, ладан и смирну», – напомнил в проповеди митрополит Алексий. По словам правящего архиерея, мы не вправе забыть о том милосердии, которое явил Господь, когда воплотился. А наилучший дар, который мы можем принести Родившемуся Богомладенцу, – соблюдать евангельские заповеди, жить в мире и любви между собою.

В завершение владыка Алексий еще раз тепло поздравил всех с Рождеством Христовым. «Пусть этот праздник объединит ваши семьи, – сказал глава Челябинской митрополии. – Соберитесь семейным кругом. Пригласите детей и внуков. Отпразднуйте вместе Рождение Бога, чтобы Он был в наших сердцах, в нашей жизни».

ФОТО: Челябинская епархия