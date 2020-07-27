В санатории «Металлург», где организованно отдыхают дети, выявлен случай коронавируса

В санатории-профилактории «Металлург» (Златоуст, Челябинская область), где 13 июля стартовал оздоровительный заезд детей, выявлен случай коронавирусной инфекции Covid-19. В минсоце региона заверяют, это не вспышка ковида в учреждении отдыха и оздоровления.

Как сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина, в ходе оздоровительной смены в санаторий поступила информация от Роспотребнадзора об очаге коронавируса в семье одного из детей, отдыхающих в «Металлурге».

Ребенок был протестирован и получен положительный результат анализа на ковид. Мальчика госпитализировали. А отряд, в котором он отдыхал, был изолирован для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

У всех детей и сотрудников, контактировавших с инфицированным мальчиком, были взяты анализы. Ковид подтвердился еще у одного ребенка из этого отряда. «Было принято решение вывезти из санатория всех ребят 14-го отряда в количестве 21 человека, - уточнила Ирина Буторина. - На данный момент дети находятся дома».

Все помещения, где размещался отряд, продезинфицированы. Роспотребнадзор контролирует ситуацию в санатории.

«Этот случай не является вспышкой коронавирусной инфекции, - подчеркнула министр и пояснила - Соблюдались все эпидемиологические требования и нормы». - По окончанию обсервации дети будут отправлены на оздоровление повторно.

Ребята из остальных отрядов продолжают отдыхать и оздоравливаться в санатории. Всего на эту смену путевки были предоставлены 317 детям.