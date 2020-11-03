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В Сатке откроется первая восстановительная реабилитационная комната для «особых» детей

Общество
Сегодня, 15:05
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На базе отделения дневного пребывания комплексного центра Саткинского района (Челябинская область) откроется первая восстановительная реабилитационная комната для детей с нарушениями двигательной функции.
 
Как сообщили в пресс-службе минсоца области, уже устроен отдельный вход с современным пандусом и входной группой, ведется масштабный ремонт в помещении и реконструкция санузла с устройством гигиенического душа. Комната будет оборудована современными средствами реабилитации, среди которых - степпер, велодорожка, велотренажер, комплекс для восстановления двигательных функций, сенсорно-динамический комплекс.
 
«Открытие комнаты позволит нам организовать на современном уровне реабилитационную работу с детьми, имеющими проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Фондом содействия развитию Саткинского муниципального района и реализации проекта «Территория здоровья: ПРОдвижение». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Сотрудники центра и родители детей с волнением и большой надеждой ждут открытия реабилитационной комнаты», - рассказала директор комплексного центра Саткинского района Лидия Дьяконова. Она также добавила, что открытие запланировано на конец ноября – начало декабря.
 
На сегодня на учете в саткинском комплексном центре состоит 284 ребенка с инвалидностью, из них 37 – это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, а около пятидесяти нуждаются в реабилитации после травм. Открытие реабилитационной восстановительной комнаты при комплексном центре позволит получать по месту жительства современные реабилитационные услуги.
 
На сегодня в центре продолжает работу Школа обучения навыкам ухода и реабилитации за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Здесь по медицинским показаниям проходят реабилитацию саткинцы, имеющие инвалидность, дети с инвалидностью, а также граждане после различных видов травм.
На сегодняшний день Школу реабилитации посещает 19 человек, из которых 12 человек - дети. Занятия проходят в индивидуальной форме либо малыми группами с соблюдением всех санитарных норм и правил.
Для каждого посетителя разрабатывается индивидуальный план реабилитации – реабилитационный маршрут. В него включены занятия в тренажерном зале под руководством инструктора по лечебной физкультуре, занятия в сенсорной комнате и индивидуальные беседы с психологом, а также занятия в кабинете трудотерапии, где дети и взрослые изготавливают поделки из различных материалов, участвуют в мастер-классах, в творческих фестивалях и выставках.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (35161) 4-25-18.
 

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