В селе Коелга победителям конкурса «Агростартап-2022» дарили... телят

Село Коелга (Еткульский район, Челябинская область) в минувшую пятницу, первого июля, на время превратилось в сельскохозяйственную столицу Южного Урала. Сюда съехались аграрии со всего региона, чтобы отметить масштабный традиционный праздник - День фермера.

На сельскохозяйственный праздник приехали фермеры и приглашённые гости: губернатор Челябинской области Алексей Текслер, главы муниципальных образований, министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, председатель Совета АККОР Светлана Максимова.

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В назначенный час гости и участники торжества собрались на территории СПК "Коелгинское" имени И. Н. Шундеева. После регистрации и посещения музея СПК «Коелгинское» всех собравшихся встретили официальные представители Минского тракторного завода (МТЗ), торгового дома "Агротехника", компании "Агроклимат", представители Алтайского машиностроительного завода "Алмаз" на выставке сельскохозяйственной техники. Дилеры презентовали продукцию своих предприятий: прицепное и навесное оборудование, комплектующие детали для сельхозтехники, а также кормозаготовительную, климатическую, почвообрабатывающую технику и многое другое.

Далее всех участников ожидал выезд в поле. Началом увлекательной выездной экскурсии стал обзор сельскохозяйственных угодий. Опытные сотрудники провели информационные ликбезы для собравшихся на земле. Фермеры из числа приглашённых оценили умение коллег грамотно вести хозяйство. Большое впечатление произвёл процесс заготовки сенажа. Также гости оценили достоинство техники, производимой на заводе ЧКЗ, а именно глубокорыхлителя ГР-5 "ЧКЗ-АГРО" и прицепа ЧКЗ.

В рамках «Дня фермера» у присутствующих появилась уникальная возможность посетить доильно-молочный блок животноводческого комплекса и увидеть процесс доения коров в доильно-молочном зале. Весь процесс занимает 13 минут, а обслуживают его четыре человека. Сразу 50 коров помещаются на такой карусели. Подобных карусельных залов конвейерного типа всего два в регионе, и оба располагаются в хозяйстве коелгинцев. В планах строительство ещё одного зала на 70 голов. Большое внимание гостей привлекло открытие нового модернизированного корпуса Долговского животноводческого комплекса.

Развлекательную программу подготовили лучшие артисты Еткульского района. Перед Домом культуры села Коелга были развёрнуты тематические площадки сельских поселений, где для гостей работали выставки декоративно-прикладного творчества. Представители поселений в народных костюмах угощали участников праздника традиционными блюдами народов Южного Урала.

В фойе ДК проходила презентация учебных заведений по подготовке кадров для села. На интересующие вопросы отвечали представители Челябинского государственного университета (ЧелГУ), Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Южно-Уральский агропромышленный колледж", Южно-Уральского государственного аграрного университета.

Поздравить участников прибыли почётные гости. Торжественное мероприятие, посвящённое окончанию посевной, открыл губернатор Челябинской области. Поприветствовав всех собравшихся, Алексей Леонидович рассказал о господдержке аграриев и ближайших перспективах села: День фермера – хорошая традиция… Мы смогли увеличить на четыре процента площадь посевных земель. Не самый крупный успех региона, но один из главных факторов успеха – это именно фермеры. У вас самая высокая динамика прироста. Будем помогать вам и дальше снимать административные барьеры».

В торжественной обстановке Алексей Текстлер вручил Благодарность губернатора Челябинской области индивидуальному предпринимателю – главе крестьянского (фермерского) хозяйства Евгению Леусу. Кроме того, почетными грамотами министерства сельского хозяйства региона, званиями «Почетный фермер», медалями им. Т.С. Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства» были награждены еще 11 представителей агробизнеса.

В «День фермера» глава региона и председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Светлана Максимова (г. Москва) поздравила и поблагодарила фермеров за добросовестный труд.

К поздравлениям аграриев присоединился глава Еткульского района Юрий Кузьменков. В своем докладе Юрий Владимирович рассказал о состоянии и развитии сельского хозяйства в Еткульском муниципальном районе.

Руководитель СПК «Коелгинское», крупнейшего молочного хозяйства региона Анатолий Шундеев сделал неожиданный подарок пяти победителям конкурса «Агростартап-2022» в сфере молочного животноводства. Он подарил им по одному породистому теленку.