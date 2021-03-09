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В шести муниципалитетах и на М-5 в Челябинской области сохраняется сложная обстановка на дорогах

В шести муниципальных образованиях и на федеральной трассе М-5 в Челябинской области сохраняется сложная ситуация на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Сложная ситуация остаётся на части автодорог в Нагайбакском, Брединском, Агаповском, Верхнеуфалейском, Кизильском и Карталинском районах», - сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области.

На территории этих муниципалитетов продолжаются метель, сильный ветер, на дорогах снижена видимость.

Пользователи на странице «Трасса М5 Уфа - Челябинск» ВКонтакте сообщают, что непростая ситуация отмечается и на федеральной трассе М-5.

«От Юрюзани в сторону Уфы трасса встала», - сообщают водители Бакал - Южный - Златоуст (Уреньга). На дороге рыхлый снег, асфальта почти не видно».

Около 14 часов дня движение в сторону Челябинска и в сторону Сима возобновилось, сообщают очевидцы. «После Сима стоят ДПС и пускают движение», - пишет Наталья.

В миндортранса уточнили, в настоящий момент на региональных и межмуниципальных дорогах работают 223 единицы дорожной техники, в том числе на юге области - 93 единицы.

По данным Челябинского Гидрометцентра, днем 10 марта в Челябинской области ожидается снег, в горах местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.