11.02.2022
12 жертв: полиция Златоуста просит о помощи в поиске мошенника
11.02.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников, но изолированных классов нет
11.02.2022
«Урал-Сервис-Групп» начнет капремонт улицы Дарвина в Челябинске уже на следующей неделе
11.02.2022
ГИБДД Челябинска напомнила водителям общественного транспорта: Детей высаживать нельзя
11.02.2022
В Магнитогорске мошенники приходят к жителям под видом коммунальщиков
11.02.2022
Из-за метелей и снегопадов ГИБДД выводит на трассы Челябинской области дополнительные экипажи
В школах Магнитогорска продлили дистанционное обучение еще на неделю
11.02.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников, но изолированных классов нет
10.02.2022
В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 1139 классов и 36 школ
09.02.2022
В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 1570 классов и 41 школа
09.02.2022
В Снежинске продлили дистанционное обучение для школьников
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022