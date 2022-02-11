В школах Магнитогорска продлили дистанционное обучение еще на неделю

Школьники Магнитогорска (Челябинская область) еще неделю будут учиться дистанционно.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в связи с высоким уровнем заболеваемости вирусными инфекциями в городе, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, все школы и учреждения дополнительного образования Магнитогорска с седьмого по 12 февраля осуществляют обучение в очно-заочной форме.

Разобщение общеобразовательных коллективов позволило уровень заболеваемости как среди педагогов, так и среди школьников. Тем не менее риск роста заболеваемости по-прежнему остается высоким. В связи с этим принято решение продлить еще на неделю дистанционное обучение.

«На заседании комиссии сегодня принято решение продлить обучение в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий и электронного обучения до 20 февраля включительно для общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Магнитогорска», - сообщили в городской администрации.

В мэрии надеются, что данное решение позволит закрепить полученный положительный эффект и остановить рост заболеваемости среди учащихся и преподавателей.

Родителей просят ограничить пребывание детей в общественных местах и контактирование друг с другом, чтобы избежать риска распространения вирусных инфекций.

Как уже сообщало агентство, на карантин отправлены все школы и учреждения дополнительного образования Озерска (с четвертого по 13 февраля включительно), Златоуста (с восьмого по 14 февраля), Агаповского района (с восьмого по 14 февраля) и Снежинска (с 10 по 16 февраля).