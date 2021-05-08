В Шумаках, где в воде обнаружили ртуть, пробурят новую скважину

В деревне Шумаки Первомайского поселения (Коркинский муниципальный район, Челябинская область), где в одной из скважин было обнаружено превышение ртути, пробурят новую скважину. А пока жителей обеспечивают привозной водой, а в школу будут доставлять бутилированную.

Напомним, 30 апреля Роспотребнадзор обнаружил превышение ртути в сетях водоснабжения деревни. Было приостановлено водоснабжение Шумаков из водозаборной скважины, которой обеспечивались водой 35 домов и местная школа.

«С этой скважиной у нас, на самом деле, было много проблем. Она не состояла на учете, водонапорная башня постоянно протекала, а вода, которой мы пользовались, была технической», – рассказала жительница деревни Шумаки Нина Антоненкова.

С первого мая был организован подвоз воды по графику. «С первого мая организован круглосуточный подвоз питьевой воды в объемах полностью обеспечивающих потребности людей. А это порядка 500 человек», – отметила глава Коркинского района Наталья Лощинина.

Пятого мая Роспотребнадзор отобрал 10 проб воды из частных колодцев и скважин на содержание ртути. Вода в них соответствует требованиям СанПиН. Жителям разрешили пользоваться водой из собственных источников. Остается закрытой лишь центральная скважина. Для тех жителей, у кого нет своих колодцев, продолжают привозить воду. Это порядка 100 человек, проживающих в домах на двух улицах.

На сайте Первомайского городского поселения размещен график подвоза воды. Прицеп-цистерна ездит по деревне Шумаки с 10 до 16 часов. Предусмотрены почти два десятка точек остановки. Цистерна может останавливаться и в других точках по маршруту следования по просьбе жителей, уточнили в администрации Первомайского.

Во вторник, 11 мая, дети после десятидневных майских праздников придут учиться в местную школу. Образовательное учреждение будет обеспечено бутилированной водой.

Глава района Наталья Лощинина и глава Первомайского поселения Александр Савчук встретились с жителями.

Селяне посетовали, что в некоторых семьях не хватает емкостей для воды. По поручению главы района уже закуплены 35 емкостей объемом по 50 литров для каждого дома, оставшегося без водоснабжения.

«Вопрос о бурении новой артезианской скважины в деревне решен», – сообщила Наталья Лощинина.

В администрации уточнили, в праздничные дни проведена работа по поиску лицензированной службы, занимающейся бурением артезианских скважин. На 11 мая запланирована встреча руководителей организации по буровым работам с администрацией района и поселения с выездом на место. «В начале недели приезжают специалисты, которые определят подходящее место и проведут все необходимые расчеты», - уточнила Лощинина.

В настоящее время полиция, прокуратура, Роспотребнадзор и Управление гражданской защиты администрации Коркинского района выясняют, что стало причиной появления ртути в одной из скважин деревни.

Министерство экологии Челябинской области прокомментировало информацию о превышении ртути в скважине в деревне Шумаки. Замминистра экологии региона Виталий Безруков практически полностью исключил причастность к загрязнению воды промышленных предприятий региона. По его мнению, маловероятен и накопительный природный фактор.

Фото: администрация Коркинского района и Первомайского поселения