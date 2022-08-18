В Сосновке освятили кресты и купола строящегося храма

В среду, 17 августа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил 10 крестов и куполов для строящегося храма в посёлке Сосновка на берегу Шершневского водохранилища (Челябинский городской округ), сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии.

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Православная община в поселке Сосновка существует с 1992 года, когда верующим возвратили сильно перестроенное деревянное здание дореволюционного храма святых апостолов Петра и Павла. В 2016 году приход начал строить новый каменный храм рядом со старым. Одновременно здесь смогут молиться около 250 прихожан. И хотя строительство еще продолжается, уже наступило время увенчать храм куполами и крестами.

«Храм действительно получается очень красивый. Сегодня мы освятили кресты, которые будут венчать этот храм, чтобы никакая сила вражья, никакие искушения не могли прикоснуться к людям, которые живут здесь и с благоговением и страхом Божиим будут ходить в этот святой храм», – сказал митрополит Алексий.

Архипастырь сердечно поблагодарил настоятеля храма иерея Сергия Зайцева, мецената Владимира Чечулина и всех неравнодушных прихожан за труды, связанные с возведением храма.