18.08.2022
Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение 15 почтовых отделений на юге Челябинской области
18.08.2022
В Сосновке освятили кресты и купола строящегося храма
17.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 августа
17.08.2022
По факту смертельной аварии на трассе М-5 возбуждено уголовное дело
17.08.2022
Новый сквер в Советском районе будет полностью готов ко Дню рождения Челябинска
17.08.2022
В Челябинске состоится первый фестиваль военных оркестров войск Росгвардии
В Сосновке освятили кресты и купола строящегося храма
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022