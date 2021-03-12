В составе службы участковых Челябинской области начнут работу студенческие инспекторы
В Челябинской области по инициативе руководителя регионального полицейского главка генерал-лейтенанта Андрея Сергеева появятся студенческие инспекторы. За работой по профилактике правонарушений в студенческой среде закрепят участковых уполномоченных полиции.
За поддержкой инициативы о введении должностей студенческих участковых уполномоченных руководство ГУ МВД России по Челябинской области обратилось в министерство образования и науки региона - проводимая сотрудниками полиции профилактическая работа с учащимися высших учебных и среднеобразовательных профессиональных заведений выходит на Южном Урале на новый уровень.
«По инициативе Андрея Сергеева в службе участковых вводятся дополнительные штатные единицы - так называемые студенческие инспекторы, за которыми будут закреплены конкретные образовательные учреждения Челябинска и Магнитогорска. Основной сферой деятельности полицейских станет профилактика правонарушений среди учащихся», - сообщили в региональном полицейском главке.
Стражи порядка будут регулярно посещать закрепленные за их территорией учебные заведения и студенческие общежития и работать над выявлением среди обучающихся тех, кто совершил правонарушение либо преступление, а также тех, кто ведет антиобщественный образ жизни – к таким студентам будут применяться предусмотренные законодательством меры реагирования. С лицами, стоящими на учете в органе внутренних дел, будет проводиться индивидуально-профилактическая работа.
Помимо этого, студенческие инспекторы станут участниками проводимых педагогических советов, круглых столов и правовых уроков с учащимися. В рамках своей компетенции они окажут преподавательскому коллективу организационно-методическую и правовую помощь в вопросах предупреждения правонарушений среди студентов.
Также будет осуществляться охрана общественного порядка при проведении в образовательной организации культурно-массовых мероприятий.
Отметим, профилактическая работа органов внутренних дел региона в студенческой среде ведется на постоянной основе. Так, на Южном Урале регулярно проходят акции «Дежурим вместе» и «Студенческий десант».
Накануне челябинские полицейские в рамках акции «Дежурим вместе» провели со студентами профилактический рейд в общежитиях ЮУрГАУ.
«Сотрудники полиции и студенческий актив прошли по общежитиям и рассказали проживающим там учащимся о том, какие меры профилактики существуют в отношении различного рода мошенничеств, квартирных краж, краж из автотранспорта и иных противоправных деяний», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.
Также участковые уполномоченные вручили студентам памятки с информацией о том, как уберечься от преступлений имущественного характера.