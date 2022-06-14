В среду в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

В среду, 15 июня, в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Святыня прибывает из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в рамках общероссийского празднования по прославлению святого и будет находиться в областном центре в течение двух дней.

«15 июня 2022 года в девять часов утра в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет происходить встреча ковчега со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского. Встречать ковчег будет митрополит Челябинский и Миасский Алексий с духовенством собора и прихожанами. После встречи ковчега с мощами преподобного в соборе будет отслужена Божественная литургия», - сообщили в соборе.

На следующий день, 16 июня, поклониться мощам преподобного Сергия можно будет в Свято-Сергиевском храме Челябинска.

Во время пребывания святыни Свято-Симеоновский кафедральный собор и храм Сергия Радонежского будут открыты для верующих с в восьми часов 30 минут до 20 часов.

Перед ковчегом со святыми мощами духовенство совершит молебны и чтение акафиста преподобному Сергию Радонежскому, верующим раздадут небольшие иконы в память о значимом событии.

Напомним, летом 2022 года Русская Православная Церковь будет молитвенно отмечать 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Мощи Преподобного Сергия были обретены 5/18 июля 1422 года при Преподобном игумене Никоне Радонежском.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 12 июня по шестое октября 2022 года ковчег со святыней посетит все федеральные округа нашей страны.