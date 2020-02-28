В субботу - необычный день

В субботу, 29 февраля, будет необычный день. Он бывает только один раз в четыре года – в високосный год. Високосный год появился с введением Юлианского календаря в 46 году до Рождества Христова, и с тех пор новый день 29 февраля в народе считается особенным.

Високосный год появился с введением Юлианского календаря в 46 году до Рождества Христова, и с тех пор новый день 29 февраля в народе считается особенным. Например, в Шотландии в 1288 году 29 февраля женщинам предоставили возможность самим свататься к мужчине. Правда, необходимо было выполнить ряд условий: дама, которая идёт свататься, должна была надеть нижнюю сорочку из багряной фланели и ее кромка должна быть хорошо видна. Если мужчина отказывался, то ему приходилось платить штраф в размере одного фунта. От него освобождали только в том случае, если мужчина мог доказать, что уже обручён с другой.

Вероятность рождения 29 февраля очень мала и составляет 0,066-0,068%. В древности полагали, что рожденные в этот день наделены особыми способностями и обладают пророческим даром.

Раньше многие родители меняли дату рождения своих детей, родившихся 29 февраля. В метрике записывали чаще всего первое марта или 28 февраля, чтобы не лишать ребенка ежегодного праздника. Сейчас это сделать сложнее, так как запись в свидетельстве о рождении делается по данным справки из роддома, и никто не будет самовольно менять дату.

В разные годы 29 февраля родилось много знаменитых людей. В 1940 году на свет появилась известная русская актриса Алла Покровская, исполнившая главную женскую роль в фильме "Офицеры". Они считала, что родиться в этот день - лучший способ сохранить молодость: в 64 года можно сказать: а мне всего лишь шестнадцать. В 1948 году 29 февраля родилась другая знаменитая актриса Ирина Купченко, но родители записали в метрике дату рождения первое марта. В 1952 году родилась советская лыжница, многократная чемпионка мира и олимпийских игр Раиса Сметанина.

В 1952 году 29 февраля родилась советская лыжница Раиса Сметанина, которую называют королевой лыжни. Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, в ее копилке 26 медалей мировых чемпионатом и Олимпиад.

В Челябинске редкий день стал днем рождения для Ивана Белавкина – заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. В субботу ему исполняется 48 лет.