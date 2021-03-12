В субботу шестой день масленичной недели - золовкины посиделки

В субботу, 16 марта, шестой день масленичной недели - золовкины посиделки. В этот день молодая невестка приглашала родителей и родственников мужа к себе в гости. Девушка, которая уже считалась невестой, должна была одарить подарками всех сестер будущего мужа. Если золовки были еще не замужем, тогда она созывала в гости и своих незамужних подруг. Если же сестры мужа были замужние, то невестка приглашала родню замужнюю.

Считалось, что слово «золовка» происходит от слова «зло», так как сестры мужа относились к невестке («пришедшей невесть откуда») недоверчиво и настороженно. Поэтому избранница их брата должна была в этот день оказать им особый почет и расположить к себе. Молодая невестка приглашала и своих родных к себе.

В субботу дети строили на реках, прудах и полях снежный городок с башнями и воротами, затем разделялись на две половины: одна из них старалась охранять городок, другая должна была силой взять его.

В 2021 году масленичная неделя проходит с восьмого по 14 марта. В понедельник, 15 марта, начинается Великий пост. Он продлится семь недель. Пасха – второго мая, родительский день – 11 мая.