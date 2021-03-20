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В субботу - «Тужилка» по Масленице

Заканчивается первая неделя Великого семинедельного поста, который начался 15 марта, продлится семь недель - до второго мая, Пасхи.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской и Златоустовской епархии, первые четыре дня первой седмицы Великого поста в храмах читался покаянный канон преподобного Андрея Критского. Он напоминает, насколько опасность ада была серьезной.

Каждая неделя Великого поста («неделей» в церковнославянском языке называется воскресный день) имеет особое духовное значение.

Первую неделю называют Торжеством Православия. Поводом для установления этого праздника стало преодоление иконоборческой ереси. Однако его смысл гораздо шире, это свидетельство истинности и уникальности православной веры.

На Руси в субботу первой недели Великого поста отмечалась так называемая, «тужилка» по Масленице. Раньше на Руси в этот день в некоторых местностях России мужчины пекли постные блины.

Первое воскресенье Великого поста - «Сборное» воскресение - особым образом отмечалось только в крупных городах. В Москве, например, устраивали знаменитый торг певчими птицами и собаками, а также выставку говорящих скворцов и умных собак.

А в нижегородских деревнях в первое воскресенье Великого поста устраивали «козью масленицу» - наряжали венками и лентами козу или козла, и водили по улицам. В первые дни поста домашним животным перепадало все сытное, скоромное, что не успевали доесть до Чистого понедельника.

В пост разрешалось есть только продукты растительного происхождения: овощи, фрукты, ягоды, грибы, мед, крупы. Дважды за это время можно подать на стол рыбное блюдо - в Благовещение и в Вербное воскресенье. Мясо, молоко, сливочное масло, яйца, сыр из меню этих недель исключаются.

На вино запрета нет, но его необходимо ограничивать. И совсем нельзя пить по средам и пятницам.

В храме отмечают, начать пост легко, а удержаться до его завершения – гораздо труднее. При этом в пост нужно не только ограничивать себя в еде, но и совершать добрые дела. «Какое дело совершить? Спросите сами себя и найдете ответ. Главное – совершить дело, а не размышлять о том, что можно сделать доброго», – говорил архипастырь.

Ранее настоятель храма Пантелеймона Целителя в Челябинске Владимир Панарин рассказал, как соблюдать пост, особенности церковных служб и причащений, а также о днях поминовения усопших в этот период.