В Тракторозаводском районе Челябинска ремонтируют изъеденные коррозией тепловые сети

В Тракторозаводском районе Челябинска ремонтируют тепловые сети по улицам Шуменской и Краснофлотской.

На место изношенных тепломагистралей АО «УСТЭК-Челябинск» укладывает новые стальные трубы в ппу-изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля за утечками.

Ремонтные работы на данном участке теплотрассы начались в середине мая. Из-за большой протяженности участка (около 560 метров) ремонтные работы будут проходить почти до конца июля. Для того чтобы ограничение горячего водоснабжения близлежащих домов не было столь длительным, специалисты «УСТЭК-Челябинск» выполнили монтаж временных трубопроводов, подводящих теплоноситель к домам жителей микрорайона.

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Чтобы сократить сроки ремонта изношенной теплотрассы и укладки новой, ремонтные работы начали вести сразу с двух сторон. Одна бригада проводит замену трубопровода со стороны улицы Комарова по улице Краснофлотской, другая - по улице Шуменской.

Как отмечает начальник третьего эксплуатационного района АО «УСТЭК-Челябинск» Денис Белослудцев, новые стальные трубы уберегут жителей микрорайона от внеплановых отключений отопления и горячего водоснабжения в зимний период, а специалистов компании - от необходимости выполнять ремонты в ограниченных временных рамках и при неблагоприятных погодных условиях.

По его словам, тепловые сети микрорайона были уложены еще в 1976-м году и порядком износились.

«Следы от коррозийных повреждений были настолько сильны, что могли спровоцировать аварийную ситуацию», - подчеркнул Денис Белослудцев.

Теплоэнергетики признаются, что ремонтировать тепловые сети во дворах домов зачастую сложнее, чем на открытом участке дороги, ведь в этом случае им приходится учитывать большое количество дополнительных факторов: близость к игровым площадкам, садикам, автостоянкам, клумбам и другим объектам благоустройства внутридомовых территорий.

Однако жителям близлежащих домов волноваться не стоит - после завершения работ нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме.

Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» обращают внимание горожан и гостей города на то, что ремонтная площадка - место повышенного риска, поскольку там работает крупногабаритная техника, используются тяжеловесное оборудование и материалы, которые могут представлять опасность для здоровья человека. Именно поэтому на всех ремонтируемых участках выставлены ограждения, размещены предупреждающие знаки, запрещающие доступ на территорию ремонтируемого объекта.

О возможных повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений на ремонтных участках можно сообщить по телефону: +7 (351) 246-72-73 (круглосуточно).