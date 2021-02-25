В Трехгорном введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в связи со сложными погодными условиями введен еще в одном муниципалитете Челябинской области. Сегодня, 25-го февраля, о принятии такого решения объявил Трехгорный.
Как напоминает пресс-служба областного правительства, на сегодняшний день такой режим действует также в Кыштымском и Катав-Ивановском городских округах.
В 13-ти муниципальных образованиях Челябинской области сохраняется режим ЧС. Это Локомотивный городской округ, Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Каталинский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий и Чесменский районы.