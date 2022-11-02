В уральских магазинах «Пятерочка» появились игрушки «Каваи»

В «Пятерочке» появились «Каваи» - милые, крошечные персонажи, пришедшие к нам из Японии. Это Неко, Пинки, Конга и другие яркие персонажи из коллекции

В «Пятерочке» проходит новый проект для юных покупателей. Им предлагают собрать коллекцию миниатюрных игрушек в японском стиле «Каваи». Полная коллекция включает в себя 16 игрушек, из которых 15 – с изображением милых персонажей (Неко, Пинки, Конга и других героев) и одна фирменная от «Пятерочки». Проект проходит во всех магазинах сети с 1 по 25 ноября 2022 года.

«Каваи» - слово, пришедшее из Японии и обозначающее «милый», «крошечный», «маленький». Эти милые зверушки изображены на игрушках, похожих на бравлов или завров из предыдущих проектов, запущенных торговой сетью. Миниатюрную игрушку можно использовать в качестве брелока, либо соединять их друг с другом и составлять браслеты.

Получить зверушек можно при покупке товаров не только в магазине, но и при использовании сервиса доставки от Пятёрочки, а также приобретая товары, отмеченные специальными стопперами.