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В уральских поездах домашние животные стали чаще ездить без сопровождения

На Южно-Уральской железной дороге растет популярность услуги перевозки домашних животных без сопровождения владельцев.

За два месяца 2021 года в поездах дальнего следования Уральского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») перевезено 609 животных, в основном, кошек и собак. За аналогичный период прошлого года путешествие без хозяев совершили 483 домашних питомца. В целом в 2020 году на таких путешественников было оформлено пять билетов, что почти в три раза больше, чем в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, услуга перевозки домашних животных без сопровождения хозяев действует с 2018 года. В настоящий момент она доступна в 226 поездах дальнего следования, курсирующих по сети железных дорог. Ранее к перевозке допускались только собаки, кошки, птицы и другие мелкие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. По просьбам пассажиров с 2019 года АО «ФПК» расширило список животных, разрешенных к перевозке. В него были дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся (аксолотли, тритоны, ящерицы).

Росту популярности способствовало также упрощение процедуры оформления этой услуги. Если раньше бланк заявки на перевозку животных без сопровождения хозяев можно было получить только в специализированных багажных кассах на вокзале, то сейчас его можно скачать на сайте ОАО «РЖД», самостоятельно заполнить и уже с готовым документом обратиться к кассиру. Стоимость билета для питомца зависит от дальности поездки и составляет от 820 рублей.

Вместе с животным можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку, а также абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения».

Уточнить правила перевозки домашних животных в поездах можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Правила»/«Правила перевозок».