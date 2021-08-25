В Уральском таможенном управлении новое назначение

Выходец из Челябинской таможни генерал-майор Андрей Шишкин назначен первым заместителем начальника Уральского таможенного управления.

Ранее он занимал аналогичную должность в Сибирском таможенном управлении. До этого он 18 лет прослужил на Урале, в том числе в Челябинске – Андрей Шишкин являлся первым заместителем начальника Челябинской таможни с 2007 по 2013 годы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, свою карьеру он начинал в 1995 году простым инспектором, пройдя путь до первого заместителя Нижневартовской таможни. Именно в то время Андрей Шишкин начал заниматься организацией таможенного контроля.

«Урал в системе таможенных органов – это место апробации новых технологий и проведения экспериментов. Надеюсь, служба в родном для меня управлении позволит сделать таможенный контроль действительно незаметным для законопослушных участников ВЭД и неизбежным для нарушителей», - отметил Андрей Шишкин.

Генерал-майор награжден ведомственными медалями и нагрудными знаками «За укрепление таможенного сотрудничества», «Дмитрий Бибиков» и «Отличник таможенной службы».