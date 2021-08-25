25.08.2021
Полицейские Златоуста задержали мошенника из Вологодской области
25.08.2021
На Таганай вернулась весна
25.08.2021
В Уральском таможенном управлении новое назначение
25.08.2021
Спасатели Челябинской области нашли тело утонувшей в Сугояке женщины
25.08.2021
Образовательные учреждения Челябинска прошли приемку и готовы к встрече с детьми
25.08.2021
Пьяный челябинец на Кировке избил девушку и бросился с кулаками на полицейского
В Уральском таможенном управлении новое назначение
19.05.2021
Челябинские таможенники задержали контрафакта на восемь миллионов рублей
08.04.2021
Челябинские таможенники задержали десять тонн автошин
27.07.2020
Житель Казахстана подозревается в даче крупной взятки сотруднику Челябинской таможни
20.12.2019
Челябинские таможенники за безопасный секс
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021