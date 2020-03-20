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В УрФО зарегистрирован новый случай коронавируса

Общество
Сегодня, 19:49
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки зарегистрирован еще один случай новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в Уральском федеральном округе (УРФО) – в Тюменской области.

На сегодня в УрФО официально подтверждено девять случаев: шесть – Свердловской области, два – Тюменской области, один - в Ханты-Мансийском автономном округе.

В целом по России в список заболевших за сутки включены еще 54 человека, в том числе 22 жителя Москвы, шесть жителей Республики Саха (Якутия), по четыре жителя Санкт-Петербурга и Самарской области, по два человека из Кировской и Новосибирской областей, по одному – из Московской, Ульяновской и Тюменской областей.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции, в том числе у 242 жителей России и 11 у граждан иностранных государств.

По состоянию на утро 20 марта в мире подтверждено 244 тысячи 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 163 тысячи 540 случаев зарегистрирован в 152 странах мира (за сутки добавились три новых страны), остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на текущий момент не выявлено.

Автор: 
Олеся Денисова
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