В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные

На территории военного городка в Чебаркуле (Челябинская область) на охрану правопорядка вместе с полицейскими патрульно-постовых нарядов будут выходить военные полицейские. Такое решение было принято на рабочей встрече представителей военной полиции, прокуратуры, отдела ФСБ с участием заместителя командира 90-й танковой дивизии и военкома Чебаркуля.

Как сообщили в региональном полицейском главке, в ходе обсуждения совместной работы по поддержанию правопорядка в военном городке принято решение о введении дополнительных патрульно-постовых нарядов, включающих военных полицейских. Участковые уполномоченные полиции будут дополнительно посещать горожан, проживающих на территории военного городка, и вручать им памятки и визитные карточки с номерами своих служебных телефонов. Также полицейские и представители военной комендатуры проведут совместные мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, осуществят внеплановые проверки на предмет выявления лиц, незаконно проживающих в военном городке и местах компактного проживания военнослужащих и их семей.