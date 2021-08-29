В воскресенье православные отмечают Спас Нерукотворный

В воскресенье, 29 августа, православные отмечают перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.

«Спас Нерукотворный» – изображение Нерукотворного Образа Спасителя, запечатленного чудесным образом на куске ткани (плате, полотенце), который в Византии называли «Святым Мандилионом», а в Древней Руси «Святым Убрусом» или «Спасом Нерукотворным».

Нерукотворным Спас назвали из-за чуда, случившегося во времена жизни Иисуса Христа.

Согласно православному церковному преданию, во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правитель Авгарь V, который был поражен проказой, не видя Иисуса, уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой о помощи. Но посланцам Авгаря никак не удавалось пробиться к Иисусу, окруженному толпой. Иисус подозвал к себе посланцев и передал письмо для Авгаря. Он обещал правителю сирийского города прислать в скором времени своего ученика с тем, чтобы тот исцелил больного и наставил в истинной вере.

Затем Христос умыл лицо, отер его убрусом (полотенцем), и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Этот холст (Святой Мандилион) передали в дар Авгарю, который излечился от недуга. Плат был прибит на доску и помещен над городскими вратам и каждый входящий в них должен был поклониться святыне.

В 630 году Едессой овладели арабы, но они не мешали поклонению Нерукотворному Образу. Нерукотворной образ стал главной святыней города Едессы, пробыв в нем до 944 года. В 944 году император Константин Багрянородный (912-959) выкупил Образ у эмира - правителя города и перенес его в Константинополь. Этот день с тех пор стал праздничным.

Почитание Нерукотворного образа пришло на Русь в XI-XII веках и особенно широко распространилось, начиная со второй половины XIV века.

В народе Спас нерукотворный стал называться «Спасом на полотне» или Третьим Спасом. Это название уходит своими корнями в христианскую традицию.

В этот день освящали домотканые холсты. Называли Третий Спас и Ореховым, так как к этому дню поспевали лесные орехи и начинался их сбор. Первый ореховый сбор освящают в церкви.

Ореховый Спас объединил христианские и народные традиции, поэтому третий Спас считался, в том числе, и днем благодарения Господу за урожай хлеба и орехов.

В народе называли Третий Спас Хлебным.

На Руси в этот день селяне усердно молились Богу, а затем женщины отправляли мужей на поля с хлебом и солью. По традиции в этот день печется первый каравай из муки нового урожая. Хлеб относят в храм для освящения, а потом едят всей семьей.

В этот день также готовили блюда, в которых используются орешки. Праздничный стол должен быть богатым и разнообразным, следует попробовать все кушанья, и тогда следующий год будет радостным и тучным.

Также в этот день хозяйки готовили лечебную ореховую - перепонки грецких орехов заливали коньяком или водкой и настаивали в темном месте. Ее добавляли в горячий чай для лечения простуды.

По традиции в этот день дарили символичные подарки родственникам, друзьям и коллегам - орехи, булочки, испеченные своими руками, или холщовые полотенца, так как изделия из ткани тоже имеют непосредственное отношение к этому празднику.

Про три разных Спаса наши предки говорили: «Первый Спас на воде стоят, на второй — яблоки едят, на третий - полотна продают да хлеб припасают».

В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа - в три Спаса. Если же на Спаса улетят журавли, то уже на Покров (14 октября) будет мороз.