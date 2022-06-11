В воскресенье православные отметят большой праздник - День Святой Троицы

В воскресенье, 12 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Праздник называют и Пятидесятницей, так как его отмечают на пятидесятый день после Святой Пасхи.

Накануне праздника Пятидесятницы и за неделю до Петрова поста у православных - Поминальная (родительская) суббота. В этом году она пришлась на 11 июня. В храмах прошли заупокойные Литургии и панихиды. Верующие молятся не только о скончавшихся сродниках, но обо всех от века усопших православных христианах.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий, временно управляющий Троицкой епархией, совершил Божественную литургию в Свято-Сергиевском храме города Троицка.

«Перед праздником Святой Троицы – днём рождения Церкви, всем нам полезно вспомнить, что Церковь Христова состоит из всех людей – и живущих, и усопших, потому что у Бога все живы, – обратился к собравшимся владыка Алексий. – Мы соединяемся вместе с почившими сродниками под главою – Христом, как говорится в Священном Писании. Единение усопших во Христе даёт возможность для молитвенного строя, помогающего нам проявлять милосердие и заботу о наших родных и близких – не только живущих на земле, но и скончавшихся. Сами за себя они помолиться не могут, но мы всегда можем прийти в храм и принести за них бескровную жертву. Мы на земле ещё можем исправлять свою жизнь, и Господь, видя наше усердие, наверное, облегчает и загробную участь наших ближних, прославляет их более за то, что на земле таковы воспитанные ими потомки. Не будем же забывать молиться о ближних, не будем жить по стихиям века сего».

Самое известное название праздника - день Святой Троицы – связано с тем, что по учению Церкви, Бог един по природе, но троичен в Лицах. Бог Отец был почитаем уже людьми Ветхого завета. Во времена земной жизни Иисуса Христа люди вошли в общение с Богом Сыном (ведь Христос был земным воплощением Бога Сына — Второго Лица Троицы). Действие же Святого Духа зримо явилось в день Пятидесятницы. Таким образом, вся Пресвятая Троица раскрылась миру, и люди научились поклоняться и прославлять три Лица Единого Божества: Отца, Сына и Святого Духа.

Как сообщили в пресс-службе епархии, в День Святой Троицы верующие вспоминают Сошествие Святого Духа на апостолов. Как повествует Новый завет, после этого ученики Христа получили чудесные дары, в том числе способность говорить на различных языках. А постол Петр произнес такую проповедь, после которой 3 тысячи человек приняли святое крещение. День Пятидесятницы называют еще днем рождения Церкви.

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами. В праздник Троицы вспоминают явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

В субботу вечером во всех храмах Челябинской области пройдет Всенощное Бдение, в день Святой Троицы пройдут торжественные богослужения.

В Челябинской митрополии Святой Троице посвящены храмы в Челябинске, Троицке, Златоусте, Миассе, Долгодеревенском.

Протоиерей Игорь Шестаков рассказал о Дне Святой Троицы.