В воскресенье у православных - Медовый Спас

В воскресенье, 14 августа, православные Челябинской области отмечают происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Накануне, на вечерней службе, для поклонения выносится Святой Крест.

Как сообщает Челябинска епархия, праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня возник в Византийской империи. В южной стране именно в августе усиливались эпидемии. Медицина в то время была развита слабо, и люди не знали, как защитить себя от гибели. Спасения христиане могли искать только у Бога и Православной Церкви. Для укрепления верующих священнослужители Константинополя выносили Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос. В течение двух недель святыню носили по городу, совершая молебны.

Еще в народе этот праздник называют «Медовый Спас». Он приходится на первый день Успенского поста, предваряющего великие праздники Преображения Господня и Успения Божией Матери.

Успенский пост продлится с 14 по 27 августа. Он включает в себя три Спаса: Всемилостивого Спасителя (Медовый Спас), Преображение Господня (Яблочный Спас) и перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас).

В некоторых местностях Первый Спас именовался также Мокрым. В этот день совершался чин водоосвящения, для чего служители церкви отправлялись к источникам, озерам и рекам. Крестьяне же считали полезным купание в освященных водах. А название Медовый Спас идет от обычая подрезать, или заламывать, соты именно в это время. Говорили, что если пчельники не вскроют соты и не извлекут мед, то его вытаскают соседские пчелы. Пчеловоды строго соблюдали обычай приносить в этот день в церковь свежесобранный мед для освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, которые освящали как первые плоды летних работ.

Во всех храмах Челябинской области пройдут праздничные богослужения и освящение меда нового урожая. Все желающие смогут освятить принесённый мёд. Пробовать мед можно только после освящения, тогда он исцеляет. Липовый – от простуды, гречишный – повышает гемоглобин. В этот день также принято печь медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки, плюшки с маком.