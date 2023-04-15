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Фото: Челябинская епархия

В воскресенье в Челябинске и Магнитогорске пройдут пасхальные мероприятия (АФИША)

В воскресенье, 16 апреля, в Челябинске и Магнитогорске состоятся праздничные мероприятия в честь Светлой Пасхи.

Как сообщили в Челябинской епархии, в Челябинске запланировано множество мероприятий и акций.

В Светлое Христово Воскресение на территории Свято-Симеоновского кафедрального собора (Челябинск, ул. Кыштымская, 32) пройдет праздник «Пасху радостно встречаем!», сообщили в пресс-службе собора.

С 11 до 13 часов состоятся хороводные игры, конкурсы с вручением призов, благотворительная ярмарка, творческие мастер-классы, настольные игры. Также будет работать праздничная фотозона с самоваром.

С 13 до 15 часов встреча Пасхи продолжится в учебных классах воскресной школы (третий этаж административного здания собора): запланировано праздничное чаепитие, песни под гитару и укулеле, игры и общение.

В 13 часов в сквере Искусств на Набережной реки Миасс пройдёт праздничное культурно-массовое мероприятие «Пасхальные перезвоны» - интерактивные события, воплощённые в ярких традициях православного праздника, сообщает Управление культуры администрации Челябинска.

Мероприятие начнётся с упоительного музыкального пролога – пасхального перезвона. В 13 часов на Набережной реки Миасс зазвучит Пасхальный благовест. В Арт-сквер прибудет передвижная звонница с колоколами.

Всего на Набережной выступят 10 звонарей, в том числе служители храмов «Утоли моя печали», «Нечаянная Радость», «Всецарица», храмов святого Благоверного Александра Невского, преподобного Сергия Радонежского и святых апостолов Петра и Павла и других. Свято-Троицкий храм, который виден с набережной, будут представлять Екатерина Лисовская и её юный ученик Серафим.

Кроме того, прикоснуться к церковному инструменту и позвонить в колокол смогут все желающие гости – две звонницы на Набережной будут открыты для участников колокольного мастер-класса.

На Набережной пройдет концерт благовеста в рамках областного конкурса «Пасхальное настроение», организованного Центром культурно-информационной деятельности Челябинска. Одновременно будет проходить финальный этап конкурса – выступления финалистов в номинациях «Хореография» и «Вокал».

На сцене выступят лауреаты открытого вокально-хореографического конкурса «Пасхальное настроение», состоится награждение победителей. Также праздничное настроение подарят горожанам ведущие артисты города: Образцовая студия эстрадного вокала «Тутти», танцевальный коллектив «Искорки», Образцовый детский хореографический коллектив «Перезвоны», студия танца «Первоцвет» и многие другие. Программа продлится до 16 часов.

На увлекательных мастер-классах вся семья сможет научиться делать сувениры для праздника – пасхальные яйца в технике скрапбукинг и птичку на палочке. А развлекать самых маленьких посетителей будут ростовые пасхальные зайцы.

Участники праздника смогут также сфотографироваться возле ярких арт-объектов – больших расписных пасхальных яиц.

Не придётся скучать и маленьким театралам. В 15 часов 40 минут на сцену выйдут актёры театра «Премьера» с кукольным спектаклем «Гуси-лебеди».

В воскресенье, 16 апреля, в 13 часов Пасхальным подарком от православного молодежного театра «Белая птица» станет премьера спектакля «Бог любит» (14+) по мотивам пьесы Златы Деминой. Режиссёр - постановщик Марина Глейх. Четыре судьбы, четыре пути - Ленка, Ритка, Галюньчик, Ольга Анатольевна. Спектакль о Матери, о женском выборе, о любви и прощении.

Премьера пройдет в 13 часов в актовом зале Челябинского епархиального управления (ул. Кыштымская, 34).

Помимо этого, 16 апреля на экранах кинотеатров страны выйдет патриотический художественный фильм «Русский крест» (12+). Полнометражный фильм снял режиссёр Эдуард Бояков по одноимённой поэме русского поэта Николая Мельникова. Это история о покаянии и духовном возрождении человека, достигшего предела в своём падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм. Посмотреть фильм «Русский крест» можно будет в нескольких кинотеатрах Челябинской области.

В среду, 19 апреля, в зале камерной и органной музыки «Родина» (Челябинск, Кирова, 78) исполнят Всенощное бдение на музыку Сергея Рахманинова. Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера. На сцену выйдет Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ольги Селезнёвой.

В четверг, 20 апреля, во Дворце культуры железнодорожников Челябинска состоится Пасхальный концерт Праздничного хора Московского Данилова монастыря - ведущий мировой исполнитель из области сакрального и этнического искусства.

Кроме того, Челябинск станет одним из городов России, в которых состоятся концерты XХII Московского Пасхального фестиваля. Во вторник, 25 апреля, в концертном зале имени Прокофьева выступят музыканты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Значительную часть выступления они посвятят выдающемуся русскому композитору Сергею Рахманинову, 150-летие со дня рождения которого отмечается в России в этом году.

МАГНИТОГОРСК

В 11 часов на территории Кафедрального собора Вознесения Христова в Магнитогорске

стартуют воскресные гулянья «Пасха Красная». Подготовлена большая культурная программа. С номерами выступят артисты Дома дружбы народов, студенты магнитогорской консерватории, детские творческие коллективы, рассказал секретарь Магнитогорской епархии иеромонах Лаврентий (Гоць).

Ни одна «Пасха Красная» не обходится без спортивных забав. Показательные выступления проведут магнитогорская федерация кикбоксинга, центр «Славяне». Также свое мастерство продемонстрируют кузнецы.

В программе – конкурсы для детей и различные мастер-классы. Можно будет приобрести памятный сувенир – на территории Кафедрального собора Вознесения Христова раскинутся ярмарочные ряды, где будут представлены народные промыслы. Гости праздника смогут приобрести домашнюю утварь, предметы обихода и другие рукотворные изделия. Также на празднике можно будет купить пасхальные угощения. Кроме того, будет работать полевая кухня, где можно бесплатно отведать вкусной горячей каши.

Продлятся пасхальные гулянья до 13 часов.

В 12 часов стартует традиционный пасхальный автопробег. Его организует Магнитогорская епархия совместно с Общественной палатой Магнитогорска, общественно-патриотическими организациями.

«Учитывая текущую обстановку, решено, что этот пасхальный автопробег будет не просто нашим свидетельством о Воскресении Христовом, а станет акцией в поддержку воинов СВО, - пояснил секретарь Магнитогорской епархии иеромонах Лаврентий (Гоцъ).  - Во время автопробега будет присутствовать как пасхальная символика – стяги, приветствие «Христос Воскресе» – так символика СВО».

Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие порядка 50 автомобилей. Присоединиться к автопробегу может любой желающий.

Сбор участников назначен на 12 часов на парковке за ареной «Металлург». Сначала пройдет инструктаж, затем, в 13 часов 30 минут колонна автомобилей двинется в путь. Участники автопробега проследуют по улице Вознесенской до Завенягина, далее свернут на Галиуллина, а оттуда – на Советскую, по которой колонна доедет до Вокзальной. Обратный путь водители будут держать по Ленина – до Грязнова. Затем свернут на Вознесенскую и доедут до точки сбора.

Пасха – время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью, поэтому в течение Светлой седмицы поминовение усопших не совершается. Первые заупокойные службы пройдут третьего мая, в день Радоницы. В храмах будет совершена Литургия и панихида.

Пасха
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13.04.2023 20:16

На М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила дорожных рабочих, погибли четверо

13.04.2023 19:29

В пятницу в Челябинской области похолодает, усилится ветер, пройдет дождь со снегом

13.04.2023 19:18

Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля (18+)

13.04.2023 19:04

Арестован шестой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске

13.04.2023 18:53

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

13.04.2023 18:50

В Челябинске в выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22

13.04.2023 18:40

На ремонтируемом участке трассы под Южноуральском в ДТП погибли четыре человека

13.04.2023 18:30

Обслуживание главного фонтана Челябинска обойдется бюджету в 8,7 миллиона рублей

13.04.2023 18:16

Центральный район Челябинска расцветет за 20 миллионов 250 тысяч рублей

13.04.2023 17:55

На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону

13.04.2023 17:42

На Челябинском цинковом заводе наградили уполномоченных по охране труда

13.04.2023 17:34

Фрезерные станки по металлу: виды и особенности выбора

13.04.2023 17:28

Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи

13.04.2023 17:25

"Связка однозначная". Ветеран "Альфы" об организаторах убийства Татарского

13.04.2023 17:03

Новейшие материалы ЮУрГУ успешно прошли испытания в Курчатовском институте

13.04.2023 16:38

В Пасху южноуральские полицейские будут переведены на усиленный режим несения службы

13.04.2023 16:29

В Челябинске ждут XXII Московский Пасхальный фестиваль

13.04.2023 16:11

«Ростелеком» в Челябинске представит интеллектуальную транспортную систему

13.04.2023 15:53

Проект Магнитки «90 огненных лет» высоко оценил Союз промышленников и предпринимателей региона

13.04.2023 15:43

В Челябинске совершено нападение на сотрудников МКУ «Городская среда»

13.04.2023 15:27

Огонь подбирается к п. Трубный в Сосновском районе

13.04.2023 15:26

Всероссийский фестиваль любительских театров пройдет в Миассе

13.04.2023 14:55

Специалисты Клиники ЮУГМУ выявляют фиброз печени без биопсии

13.04.2023 14:47

В Челябинской области усилят работу по профилактике гибели людей на водоемах

13.04.2023 13:26

Прокуратура Челябинска держит на контроле уголовное дело женщины, сбитой насмерть трамваем

13.04.2023 13:16

Смартфон. Инструкция по применению

13.04.2023 13:09

В Миассе чествовали победителей чемпионата «Профессионалы ГРЦ»

13.04.2023 13:03

Арестован челябинец, обвиняемый в убийстве подростка

13.04.2023 12:58

«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов

13.04.2023 12:55

Лишился почти полмиллиона рублей: челябинца избили на свидании с девушкой

13.04.2023 11:55

Задержаны еще два человека по делу об убийстве подростка

13.04.2023 11:51

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги

13.04.2023 11:05

Южноуральцев предупреждают о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске

13.04.2023 10:56

Исторический музей приглашает в Дом Покровского на пасхальный мастер-класс и праздничное чаепитие

13.04.2023 10:18

В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть

13.04.2023 10:05

Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота

13.04.2023 09:51

В Челябинске орден Победы будет гореть круглый год

13.04.2023 09:43

В Челябинской области укрепляют традиции меценатства

13.04.2023 09:42

Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий

13.04.2023 09:32

В Златоусте большегруз въехал в жилой дом и загорелся, водитель погиб

13.04.2023 09:26

В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон

13.04.2023 03:16

У православных 13 апреля - Чистый Четверг

13.04.2023 00:44

Губернатор послал сигнал главам в связи с аварией в Сосновском районе

12.04.2023 21:17

Александр Лазарев провел парламентский урок для школьников поселка Спасский

12.04.2023 20:06

В четверг в Челябинской области сохранится теплая погода

12.04.2023 19:29

В День космонавтики ветераны ФСБ посетили детей-сирот Есаульской школы-интерната

12.04.2023 17:38

В Троицком районе рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег

12.04.2023 17:35

Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля (18+)

12.04.2023 17:27

У юных южноуральцев вымогали деньги, угрожая обнародовать их интимные фото

12.04.2023 17:16

Полиция Челябинска не допустила ЧП в день похорон убитого подростка

12.04.2023 16:42

На счастливой орбите: школьники Челябинска отметили День космонавтики

12.04.2023 15:22

Решение МегаФона поможет улучшить качество воздуха в Узбекистане

12.04.2023 14:56

Восточный флер в камнерезном искусстве Урала