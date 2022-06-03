В воскресенье зал ожидания железнодорожного вокзала Челябинск превратится в театральную сцену

В воскресенье, пятого июня, на втором этаже железнодорожного вокзала Челябинск-Главный состоится акция в поддержку театрально-поэтического перформанса «Давай сыграем в жизнь. Где-то между». Это совместный проект Школы кино и театра (ШКИТ), театра плейбэк «Абажур» и Камерного клуба.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, на импровизированной сцене железнодорожного вокзала прозвучат части произведений, вошедших в концертную программу «Где-то между», премьера которой состоится в Камерном театре 13 июня.

Особенность перформанса в том, что на сцене выступят не профессиональные актеры, а обычные горожане, которые в течение трёх месяцев прошли специальную подготовку под руководством профессионалов. Для большинства участников это первый сценический опыт прочтения стихов.

Мероприятие начнется в 15 часов.