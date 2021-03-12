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В выходные южноуральцы отметят Масленицу и проводят зиму

В предстоящие выходные, 13 и 14 марта, жители Челябинской области широко отметят Масленицу и проводят зиму.

Последние дни масленичной недели на Руси было принято отмечать массовыми гуляниями, играми и зрелищными представлениями. Традиционно праздник заканчивается сжиганием чучела, что символизирует уход зимы.

Масленичные гуляния в парке имени Гагарина в Челябинске начнутся в 12 часов. Гостей праздника ждут: традиционные забавы и игры возле сцены, театрализованная программа «Вот, Блин» (на Главной сцене с выступлением лучших коллективов города) и выступление коллективов на сцене «Летнего театра».

Будет работать ярмарка «Масленичные ряды». Всех гостей будут угощать блинами и чаем от благотворительной организации «Пища Жизни».

На протяжении всего праздника будут работать игровые площадки, на которых гости смогут продемонстрировать свои умения и забрать приз от партнёров мероприятия. Смельчака, быстрее всех покорившего ледяной столб, будет ждать главный приз - телевизор или холодильник!

На 15 часов намечено сожжение чучела Зимы. «В этом году в парке усовершенствовали чучело для сжигания и рядом с ним поставят Балагура, который расскажет немного о традициях сжигания и народных сказаниях», - поделились в парке.

В городском саду имени Пушкина масленичные гуляния также стартуют в 12 часов. В полдень начнется праздничный концерт на главной сцене.

Гостей от мала до велика ждут игры и забавы народные. «Хочешь – на столб полезай, а хочешь мешками бейся с противником. Ну, а если ты командный игрок, тогда к казакам беги к фонтану и «Стенка на стенку» с ними сыграй, канат толстенный потягай и «Казачка» спляши – от души», - призывают в парке.

На территории Горсада приветливые купцы-продавцы будут торговать свежей выпечкой, горячими блинами, ароматным чаем, кофе и другими вкусностями.

Будет развернута ярмарка уральских мастеров, где можно будет прикупить куклы и свистульки, бусы и сережки.

Для маленьких детей запланирован квест на аллее у Лукоморья. Добрые люди расскажут малышам, что делать, если ты потерялся.

В 15 часов – сожжение чучела Зимы.

Парк «Сад Победы» приглашает челябинцев и гостей города на «Широкую Масленицу» также в 12 часов.

В программе: масленичные забавы (игры, танцы, испытания и, конечно же, подарки), концерт с участием фольклорных коллективов города, тематические игровые и фото-зоны. В парке заверяют, что у них будут самые вкусные блины и другие угощения. Не обойдется и без сжигания чучела.

А кроме того, в парке будут открыты две дополнительные игровые зоны для всей семьи.

С 11 часов 15 минут до 12часов 15 минут - «Масленичный разгуляй» на площадке со стороны главного входа в парк, рядом со стелой «Защитникам Отечества».

С 12 до 15 часов - игровая программа «Веселая Масленица» на площадке аттракционов со стороны улицы Первой Пятилетки.

Не останется в стороне от праздничных гуляний в субботу, 13 марта, и парк «Металлург» имени Тищенко. Праздничная программа начнется в 12 часов. Организаторы обещают много вкусностей, напитков, сувениров, а, главное, веселья и хорошего настроения.

Масленичные гуляния пройдут и на главной пешеходной улице Челябинска - Кировке. В программе «Силач-шоу», где выступит рекордсмен Книги рекордов России, участник телевизионных шоу «Минута славы» и «Я могу!» Игорь Попов. Южноуральцы смогут послушать коллектив цыганской песни, уникальный ансамбль этнобэнд Is Not.

На Кировке планируют организовать фотозону для гостей и выставку работ ручной работы.

В парке имени Терешковой 13 марта отметят «Космическую Масленицу».

Масленицу отметит в Челябинском государственном университете. Праздничные гуляния пройдут на воркаут-площадке ЧелГУ (Братьев Кашириных, 129). Начала – 12 часов.

Самые спортивные и активные смогут проявить силу в молодецких забавах: перетягивании канатов, гонках в мешках, борьбе на брёвнах, зрелищном бое «стенка на стенку». Также участников ждут катания на санках, игры и пляски.

Гостями праздника станут собаки из хаски-парка «Таёжная сказка» и настоящий верблюд Барсик. Все желающие смогут бесплатно прокатиться на собачьих упряжках и сделать фото с животными.

Ещё одним сюрпризом станет мастер-класс по чеканке монеты от профессионального кузнеца. Гости смогут не только изготовить монету с символикой университета и пожеланиями удачи, но и забрать её домой.

Под весёлые песни фольклорного ансамбля ЧелГУ «Горица» можно будет отведать традиционные блины, гречневую кашу с мясом и согреться чаем из самовара.

Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы.

В воскресенье, 14 марта, с 12 до 15 часов в сказочной деревне СФК «Горка» (Копейск, проспект Победы 49А) состоится празднование Уральской Эко-Масленицы. Гостей ждет хранитель Южного Урала – царь Семигор и его помощница Уралочка. В программе эко-соревнования, эко-конкурсы, эко-викторина на знание озер Южного Урала, а также традиционные русские забавы: масленичный хоровод у костра, песни, пляски и частушки, блины, ярмарка и многое другое.

Самые юные гости праздника смогут принять участие в мастер-классе по кормлению птиц, которое традиционно пройдет на аллее кормушек. На фестивальной площади вокруг масленичного чучела будет построен самый большой на Урале хоровод, а главным символом праздника станет Большой Масленичный мешок, собирающий все проблемы, печали и огорчения.

В завершении праздника победители конкурсов будут награждены подарками за активное участие в мероприятии.

МАГНИТОГОРСК

В субботу, 13 марта, в 12 часов 30 минут начнутся масленичные гуляния в Экологическом парке Магнитогорска.

Как сообщает мэрия, в Экологическом парке пройдет фестиваль национальных видов спорта. По случаю масленицы жителей ждут мероприятия в духе народных традиций: игры, состязания, конкурсы, взятие снежной крепости, поединки «один на один» и кулачный бой «стенка на стенку»; «богатырские» забавы кузнецов, которые из раскаленного металла создадут изысканные произведения искусства;

Будет работать детская игровая площадка с традиционными русскими народными играми и забавами: перетягивание каната, выталкивание из круга с помощью палки, «Городки», «Царь горы», «Лапта», «Ручеек», бои на мешках.

Намечено выступления фольклорных вокальных и хореографических коллективов, казачьих ансамблей, показательные выступления спортсменов и участников.

В программе также выставка-ярмарка народных промыслов, раздача с полевой кухни чая, блинов и каши.

В воскресенье, 14 марта, с 12 до 14 часов на площади возле Магнитогорского государственного цирка горожан порадует концертно-игровая программа. На сцене выступят творческие коллективы МБУК «Дом дружбы народов». Также будет организована фото-зона, работа ростовых кукол, кадрильная площадка (хороводы, народные танцы и игры), викторины и увлекательные конкурсы: перетягивание каната, полоса препятствий «Лабиринт», колесо удачи, шуточный дартс и многое другое.