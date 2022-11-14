В ЮУрГГПУ пройдет международная конференция по здоровьесбережению

17 и 18 ноября 2022 года в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете пройдет XII Международная научно-практическая конференция «Здоровьесберегающее образование – залог безопасной жизнедеятельности молодежи: проблемы и пути решения».

17 ноября в 10:00 в читальном зале ЮУрГГПУ состоится церемония открытия мероприятия, которое продолжится пленарным заседанием конференции.

С 14:00 начнут работу секции в аудиториях главного корпуса вуза и на площадке Центра детского экологического города Челябинска. Будут рассмотрены актуальные вопросы и проблемы здоровьесберегающего образования, теоретические и практические аспекты работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе тьюторское сопровождение. В конференции примут участие ученые, сотрудники университетов, учителя и преподаватели из городов России, Казахстана, Беларуси, Индонезии и Малайзии.

«Проблема здоровьесбережения была, есть и будет одной приоритетных. Мы не просто проводим пленарные заседания и секции, но и обязательно организуем мастер-классам. Наши партнеры из Уфы, Самары, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Тюмени дают слушателям и теорию, и практико-ориентированные вещи. Конференции выстроены так, чтобы они были интересны и полезны и ученому, и завучу, и учителю, и биологу, и куратору проектов в области здоровьесбережения», – рассказала сопредседатель организационного комитета, заведующая кафедрой безопасности жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин ЮУрГГПУ Зоя Тюмасева.

18 ноября в главном корпусе ЮУрГГПУ пройдут мастер-классы:

«Использование технологии позитивной социализации как средства активного взаимодействия и развития детской инициативы в процессе двигательно-игровой деятельности в ДОО;

«Способы формирования картины мира в подростковом возрасте»;

«Четырёхступенчатый метод обучения оказанию первой помощи»;

«Реализация комплексно-тематического принципа в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ»;

«Применение проективных методик в семейном консультировании»;

«Пять шагов преодоления – важный навык в тревожное время».

Кроме того, на протяжении конференции в вузе будут работать выставки учебников, методических пособий и научной литературы, а также экспозиция работ студентов «Дары осени – нашему здоровью».

Ознакомиться с программой конференции можно тут.