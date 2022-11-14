14.11.2022
В ЮУрГГПУ пройдет международная конференция по здоровьесбережению
14.11.2022
«Сквер мудрости» и «Парк фантазеров»: в Еткуле открылась модульная библиотека
14.11.2022
В новостройки челябинских «Подсолнухов» и «Паркового-2» пришел безлимитный интернет
14.11.2022
Маркетплейс ММК снова стал лучшим интернет-магазином в металлургии
14.11.2022
Уборка дорог от снега в Челябинске под контролем ГИБДД
14.11.2022
Экс-директора колледжа Магнитогорска приговорили к обязательным работам
В ЮУрГГПУ пройдет международная конференция по здоровьесбережению
18.07.2022
Школьники Донбасса приехали в Челябинск на «Университетскую смену»
21.11.2021
В ЮУГМУ продляют дистант для младшекурсников, в ЧелГУ возвращаются к очному обучению
25.07.2018
Челябинцам обещают полное затмение Луны и великое противостояние Марса
28.06.2018
Выпускники Челябинского педуниверситета смогут получить дипломы гособразца – аккредитация вуза возобновлена
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022