В Южноуральске появилась редкая икона Божией Матери

В Южноуральске (Челябинская область) в храме в честь святого праведного воина Феодора Ушакова появился список с очень редкой иконы Пресвятой Богородицы «Милосердия двери отверзи». Список с чудотворной иконы пожертвовал храму благотворитель, которого восхитила красота и необычность образа, сообщили в Челябинской епархии.

«Царица Небесная изображена на иконе без Богомладенца на руках. Ее окружают ангельские силы, – рассказал настоятель храма иерей Андрей Попов. – Это очень редкая, малоизвестная икона. Богородица на ней простирает руки к нам, как бы принимая все человечество под свою опеку и покровительство».

В июне в храме состоялся первый молебен перед списком с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Милосердия двери отверзи». «Перед этим образом испрашивают прощения люди, впавшие в тяжкие грехи, в том числе виновные в убийстве детей во чреве – совершившие аборт», - отметил настоятель храма.

Верующие могут приложиться к святыне в храме, а также набрать святой воды, освящённой у иконы.

Название иконы происходит от широко известного песнопения в честь Пречистой Девы, начинающегося словами «Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице...».