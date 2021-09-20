В Златоусте байкеры взялись за воспитание юных лихачей

Скутеры и скоростные самокаты становятся настоящей угрозой для участников дорожного движения. Чтобы наставить «на путь истинный» молодых гонщиков и предотвратить несчастные случаи, местные жители решили обратиться к лидерам златоустовского движения байкеров.

Активисты из мотоклуба «Златич» и представители КТОС - (комитеты территориального общественного самоуправления) городского района Закаменка организовали встречу с местными жителями частного сектора и их подростками, увлеченными мототехникой.

Байкеры из единственного в Златоусте мотоклуба рассказали о байкерском движении, правилах и принципах субкультуры мужчин на мотоциклах.

Сегодня златоустовские Байкеры активно работают в направлении пропаганды безопасного движения с молодежью. У членов мотоклуба есть креативные и полезные идеи, как донести до молодых лихачей о безопасном вождении двухколесных транспортных средств. И они, только за счет собственной инициативы воплощают их в жизнь.

Ребятам рассказали о субкультуре байкеров и их философии. О жизни мотоклуба в байк-сообществе и участии в социальной жизни родного города.

«У нас все держится на собственной инициативе и за наши средства. Никакой финансовой поддержки мы пока не получаем. Хотя у нас разработан ряд программ для развития туристического направления, фестивалей, образовательных программ для юных любителей мотоциклов. Мы разробатываем совместный проект с автошколой. Мы делимся своим опытом с молодежью: на каких мотоциклах они хотят ездить. От типа транспортного средства зависит стиль вождения. Легкие мотоциклы от тяжелых очень резко отличаются. Есть свои неписанные правила. От многих нюансов зависит безопасность и даже жизнь мотоциклиста», - отметил пресс-секретарь мотоклуба «Златич» Андрей Пономарев.

Байкеры поделились с подростками своим опытом и интересными случаями из жизни. У мальчишек «загорелись глаза». Многие захотели профессионально заниматься мотоспортом. Кстати, «Златич» регулярно проводит встречи с ребятами в детских домах.

Закончилась встреча на оптимистичной теплой ноте. Мотогонщики познакомили детей и взрослых со своими мотоциклами. После поучительной беседы мальчишки устроили фотосессию с настоящими байкерами и их двухколесными «конями».

«Вообще все здорово! Эти со стороны пафосные и брутальные мужики стали ближе и понятней. Спасибо им огромное что организовали встречу в нашем поселке. Хотелось бы что бы подобные встречи продолжались», - поделилась впечатлениями местная жительница поселка Евгения Охотникова.

«Ребята конечно молодцы! Спасибо им за встречу. Спасибо за то, что рассказали о себе и поделившись своим живым опытом, предостерегли безбашенно гоняющих ребят. Молодцы», - поддержала байкеров Елена Морьева.

«Мотоциклисты есть, конечно, везде, но приятно было узнать, что в нашем городе есть настоящий мотоклуб, вполне серьёзные ребята с серьёзными планами на будущее. Мне приятно, что мотодвижение в нашем городе приобрело свою значимость, хотелось бы, чтоб у ребят все получилось. Ведь наш город раньше был богат мотоспортом, и кросс, и спидвей, и на базе школы был кружок, ребята были заняты поршнями да ключами, а не спиртным и чипсами», - подчеркнул житель Златоуста Максим Макаров.

Молодым ребятам интересно мотонаправление. Они задают вопросы: какой мотоцикл выбрать, что брать в дальнюю поездку, как обслуживать транспортное средство. Молодые люди хотят заниматься мотоспортом, а байкеры готовы работать в этом направлении. У «Златича» много идей в плане социальной работы с подростками. Главное, чтобы участников мотоклуба услышали власти и поддержали их проекты. А школы города в свою очередь были готовы предоставлять площадки для образовательной программы и воспитанников.