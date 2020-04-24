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В Златоусте число случаев коронавируса продолжает расти, в списке заболевших – беременная

Общество
Сегодня, 22:06
Автор: 
Олеся Денисова

Число заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 в Златоусте (Челябинская область) продолжает расти.

По состоянию на 21 час 24 апреля выявлено 82 случая коронавируса, утром было 79. В числе заболевших – беременная женщина-врач. Ее госпитализировали областную клиническую больницу №2.

Среди заболевших 36 сотрудников медицинского учреждения, 31 пациент, 12 контактных. Еще трое – иногородние.

В числе заболевших только два завозных случая – из Пхукета и Москвы. Пятеро – никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Остальные заболели послед контакта с зараженным. В городе произошла вспышка коронавируса в городской больнице. На карантин закрыт один из корпусов. Пока только один выздоровел и выписан, остальные продолжают лечение. У шести пациентов – пневмония, в том числе у четырех не контактных. У 58-летнего – легкая степень, у 52-летнего, 62-летнего, 71-летнего и 90-летнего – средняя. У 36 пациентов нет никаких клинических проявлений болезни. Умер 78-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. У него была пневмония тяжелой степени.

«Пациенты с положительным диагнозом по маршрутизации госпитализируются в больницы Миасса и Челябинска», - рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Вновь поступающие пациенты онкологического, урологического, хирургического, инфекционного и гинекологического профиля направляются в больницы Миасса, Кусы, Златоуста.

 

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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