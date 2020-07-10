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В Златоусте начался долгожданный ремонт многострадальной дороги по Карла Маркса

Фото: 
Алексей Коновалов
Общество
Сегодня, 14:59
Автор: 
Евгения Александрова

В Златоусте (Челябинская область) начался долгожданный ремонт, наверное, самой многострадальной дороги - по улице Карла Маркса. Это одна из центральных магистралей города, расположенная в старинной части муниципалитета. 

О важном для Златоуста событии агентству "Урал-пресс-информ" рассказал советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов. По его словам, дорога находится в ужасном состоянии и давно требовала ремонта.

Из муниципального бюджета на эти цели было выделено около сорока миллионов рублей. Впервые за последние годы дорожный ремонт в Златоусте осуществляет подрядчик из соседней территории - Саткинское ДРСУ.

"В настоящий момент ведется фрезерование. Старый асфальт снимается, дорожное полотно готовится к укладке нового покрытия. Более того, подрядная организация предварительно произвела мобильное сканирование дорожного полотна, что позволило точнее определить необходимую глубину срезки асфальтового покрытия и отрегулировать боковой уклон для отвода воды с дороги, благодаря чему она сможет прослужить намного дольше", - сообщил Алексей Коновалов.

Ремонтные работы завершатся до конца теплого сезона.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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