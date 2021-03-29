В Златоусте освящены копии боевых знамен южноуральских дивизий

В Златоусте (Челябинская область) в рамках проекта «Полки Победа» освящены копии боевых знамен трех дивизий и одной морской бригады, сформированных в годы Великой Отечественной войны на Южном Урале. Организатором мероприятия выступил председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев.

Священнослужители Златоустовской епархии Русской Православной Церкви окропили полотна 93-й, 162-й, 249-й, 381-й стрелковых дивизий, а также 65-й стрелковой морской бригады.

На мероприятии присутствовали бойцы златоустовского ОМОН Росгвардии «Булат», сотрудники полиции, кадеты.

В конце апреля знамена будут переданы на хранение в отделение вневедомственной охраны Росгвардии по городу Нязепетровску, подразделения МВД по Златоусту и Кусе, а также воспитанникам подшефного челябинскому СОБР Росгвардии военно-патриотическому клубу «СТРОНГ». Ранее знамя 171-й стрелковой дивизии торжественно было передано в златоустовский ОМОН.

Справка:

93-я гвардейская Харьковская дважды Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия сформирована в апреле—мае 1943 года на Воронежском фронте. Ее основу составила 97-я отдельная стрелковая бригада, созданная в августе—сентябре 1942 года в окрестностях Златоуста (Куваши, Медведевка, Тундуш). Личный состав бригады был набран преимущественно из работавших на оборонном заводе Златоуста.

249-я стрелковая дивизия формировалась с 10 февраля по 13 сентября 1941 года в Челябинской области в Чебаркуле как 423-я стрелковая дивизия. В марте 1942 года переименована в 249-ю стрелковую дивизию II-формирования.

162-я стрелковая дивизия II-формирования сформирована в конце 1941 года как 434-я стрелковая дивизия в Камышловских лагерях, находившихся у города Верхний

Уфалей Челябинской области.

65-й стрелковая морская бригада была сформирована в октябре-ноябре 1941 года в городе Нязепетровске Челябинской области.

Наименование морская бригада получила из-за того, что в её формировании участвовал личный состав Тихоокеанского флота и Амурской флотилии.