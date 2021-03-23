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В Златоусте открылась еще одна библиотека нового поколения

В Златоусте (Челябинская область) открылась еще одна библиотека нового поколения. Современный библиотечный комплекс «Платформа 1/11» станет эффективным пространством для развития и отдыха жителей района железнодорожного вокзала.

Ранее первая и 11-ая библиотеки, расположенные в районе вокзала, располагались по разным адресам, помещения требовали ремонта. В прошлом году они объединились под общим названием «Платформа 1/11» и получили новую «прописку» по адресу улица Аносова, дом №237.

«Библиотека – это уникальное пространство для развития и отдыха. Очень важно, чтобы здесь было светло, уютно и, главное, интересно. Теперь здесь создана благоприятная среда для чтения, интеллектуальных игр, мастер-классов и интересных встреч», - отметил глава Златоуста Максим Пекарский.

Под современный библиотечный комплекс «Платформа 1/11» предоставили просторное помещение, из местного бюджета выделили средства на ремонт и новую мебель. В восемь залов обслуживания приобретена и сделана по индивидуальным проектам корпусная и мягкая мебель, соответствующая современным требованиям к организации библиотечного пространства и «Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки».

Объединяющей идеей новой концепции библиотек стала тема железной дороги, отраженная в названии комплекса «Платформа 1/11». Это и тесная связь с районом обслуживания, и ассоциации, объединяющие дорогу, романтику странствий, интересные встречи в пути, задушевные разговоры, уютные станции. «Железнодорожные» находки можно увидеть и в интерьерах библиотечных залов, и в содержании работы.

Как отмечают в пресс-службе мэрии Златоуста, гордостью комплекса является желтый зал «Библиотайм» - креативное молодежное пространство. Это островок свободного общения молодежи в интерьере минимализма, где главным атрибутом является книга.

Арт-объект зала - кресло-кокон.

Зал легко трансформировать под разные форматы взаимодействия. Это место встреч, самореализации, проявления инициативы, мероприятий разных форматов.

Основное место, позволяющее интегрироваться в событийную жизнь района и города, - красный зал «Микс», который предполагает организацию мероприятий разного формата и является выставочным арт-пространством. Книжно-предметные инсталляции в стеклянных витринах знакомят пользователей с важными для России и Златоуста событиями года.

Благодаря модернизации повысилась доступность помещений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Стал более удобным график работы – теперь библиотечный комплекс ждет встречи с читателями со вторника по воскресенье (с 11 утра до 20 часов вечера).

Напомним, в 2020 году в рамках национального проекта «Культура» в Златоусте были открыты две библиотеки нового поколения - библиотека семейного чтения №2 «Аист» и детская библиотека-игротека №15.