В Златоусте пункт проката пополнился новыми средствами реабилитации инвалидов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск
Магнитогорск
Златоуст
Миасс
Трехгорный
Копейск
Троицк
Карталы
Карабаш
Еманжелинск
Сатка
Снежинск
Коркино
Верхний Уфалей
Озерск
Чебаркуль

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Выбросы загрязняющих веществ в Челябинской области за три года снижены на 108,3 тысячи тонн. Об э
12.08.2021

Власти региона заявляют о снижении выбросов загрязняющих веществ, челябинцы продолжают жаловаться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) оказывает шефскую поддержку городскому Центру военн
12.08.2021

ГРЦ Макеева: юнармейцам в помощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Копейске (Челябинская область) сегодня, 12 августа, в полдень открыли мемориал в память о 13-ле
12.08.2021

В Копейске открыли мемориал Диме Новосёлову, спасшему двух детей ценой своей жизни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Плюшевый игрушечный медведь - лучший друг малышей докомпьютерной эры. Советские дети не были искл
12.08.2021

Выставка «Детство без компьютера»: феномен плюшевого медведя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград российским спо
12.08.2021

Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2021

Жителя Саткинского района, который на глазах дочерей зарезал жену, могут отправить в психбольницу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2021

На автозаводе «Урал» внедрили современные технологии обучения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2021

В Златоусте пункт проката пополнился новыми средствами реабилитации инвалидов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2021

Высокое качество: МегаФон внедрил новый стандарт голосовой связи

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2021

В детском лагере Усть-Катава прокуратура обнаружила лекарства с истекшим сроком годности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2021

Полицейские Златоуста задержали уголовника, поживившегося на пепелище
Реабилитация инвалидов
доступная среда
Общество
12.08.2021 15:11

В Златоусте пункт проката пополнился новыми средствами реабилитации инвалидов

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Златоуста (Челябинская область) закупило средства реабилитации инвалидов по государственной программе Челябинской области «Доступная среда».

Ранее пункт проката при отделении реабилитации инвалидов пополнялся благодаря передаче в пользование техсредств горожанами и общественниками.

«В прошлом году в рамках епархиального проекта «Содействие», ставшего победителем конкурса Президентских грантов, нам также предоставили средства реабилитации для дальнейшей сдачи в прокат», – рассказала директор КЦСОН Галина Могильникова.

Полученные в этом году из областного бюджета средства по государственной программе позволили учреждению приобрести дополнительно самые востребованные средства реабилитации: инвалидные коляски, ходунки, противопролежневые матрасы, тонометры.

Всего в пункте проката сегодня более 200 единиц различных средств реабилитации инвалидов. С начала года арендой воспользовались 135 златоустовцев. Услуга эта безвозмездна, а срок пользования составляет до шести месяцев.

Взять во временное пользование коляски, вспомогательные ступеньки для ванны, облучатели, трости и многое дорогое могут граждане, признанные нуждающимися в них по программе реабилитации в связи с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию, передвижению (заболевания, травмы, возраст или инвалидность), а также люди, которые потеряли такие способности временно – в силу заболевания или травмы.

Реабилитация инвалидов
доступная среда
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Выбросы загрязняющих веществ в Челябинской области за три года снижены на 108,3 тысячи тонн. Об э
12.08.2021

Власти региона заявляют о снижении выбросов загрязняющих веществ, челябинцы продолжают жаловаться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) оказывает шефскую поддержку городскому Центру военн
12.08.2021

ГРЦ Макеева: юнармейцам в помощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Копейске (Челябинская область) сегодня, 12 августа, в полдень открыли мемориал в память о 13-ле
12.08.2021

В Копейске открыли мемориал Диме Новосёлову, спасшему двух детей ценой своей жизни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Плюшевый игрушечный медведь - лучший друг малышей докомпьютерной эры. Советские дети не были искл
12.08.2021

Выставка «Детство без компьютера»: феномен плюшевого медведя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград российским спо
12.08.2021

Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восемь новых вагонов, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, уже находятся в Челя
Общество

В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев

11.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске прошли финальные сражения кибертурнира «За Танкоград» в пяти киберспортивных дисципл
Общество

Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»

11.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Недовольство автомобилистов вокруг ремонта-реконструкции Комсомольского проспекта по-преж
Общество

Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта

10.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 10 августа, на территории Челябинской области сохранятся климатические условия, котор
Среда обитания

Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице

09.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области вторые сутки озадачены 
Среда обитания

В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области

09.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области жалуются на химическую пелену, накрывшую часть городов региона. Минист
Среда обитания

Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии

09.08.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

12.08.2021 15:43

Жителя Саткинского района, который на глазах дочерей зарезал жену, могут отправить в психбольницу

12.08.2021 15:31

На автозаводе «Урал» внедрили современные технологии обучения

12.08.2021 15:11

В Златоусте пункт проката пополнился новыми средствами реабилитации инвалидов

12.08.2021 15:04

Высокое качество: МегаФон внедрил новый стандарт голосовой связи

12.08.2021 14:12

ВТБ: число клиентов среднего и малого бизнеса выросло почти на 20%

12.08.2021 14:03

Власти региона заявляют о снижении выбросов загрязняющих веществ, челябинцы продолжают жаловаться

12.08.2021 13:50

ГРЦ Макеева: юнармейцам в помощь

12.08.2021 13:09

В детском лагере Усть-Катава прокуратура обнаружила лекарства с истекшим сроком годности

12.08.2021 12:55

Полицейские Златоуста задержали уголовника, поживившегося на пепелище

12.08.2021 12:43

Агрофирма «Ариант» взяла курс на повышение качества племенного поголовья

12.08.2021 12:32

В Копейске открыли мемориал Диме Новосёлову, спасшему двух детей ценой своей жизни

12.08.2021 12:15

Выставка «Детство без компьютера»: феномен плюшевого медведя

12.08.2021 12:04

Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России

12.08.2021 11:51

На выставке «Агро-2021» челябинцы смогут бесплатно привить домашних животных от коронавируса

12.08.2021 11:41

В нацпарке «Зигальга» нашли место отдыха медведя

12.08.2021 11:25

В Челябинске ко Дню города подсветят три моста

12.08.2021 11:19

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 79 тысяч

12.08.2021 11:11

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело в отношении матери, оставившей детей одних дома

12.08.2021 11:09

Как будут учиться студенты вузов Челябинской области в новом учебном году

12.08.2021 11:07

В Челябинск приедет экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева

12.08.2021 10:57

Пограничное управление ФСБ провело спецоперацию в Челябинской области

12.08.2021 10:47

Минэкологии Челябинской области вручило благодарности сотрудникам автозавода «Урал»

12.08.2021 10:37

В Челябинске отремонтируют еще семь участков дорог

12.08.2021 10:33

Депутаты ЗСО Челябинской области за первое полугодие приняли 90 законов и 290 постановлений

12.08.2021 10:32

Ситуацию с ребенком на карнизе в Челябинске взяла на контроль детский омбудсмен

12.08.2021 10:24

ЮУрГУ вошел в ТОП-25 российских вузов в рейтинге Webometrics 2021

12.08.2021 09:58

Аккредитация вузов с 2022 года станет бессрочной

12.08.2021 09:46

Новое назначение в правительстве Челябинской области

12.08.2021 09:45

В Магнитогорске торжественно отметят пятилетний юбилей индустриального парка

12.08.2021 09:29

Каким видели Челябинск будущего архитекторы в 90-е, расскажет выставка в Историческом музее

12.08.2021 09:17

В Челябинске на транспортной развязке у «Юности» ведется замена неприжившихся растений

12.08.2021 09:07

Комитет дорожного хозяйства сообщил об отключении светофоров в Челябинске

12.08.2021 00:14

По Миассу будут курсировать 10 московских троллейбусов

11.08.2021 23:40

В четверг в Челябинской области мелкие дожди вероятны в восточных районах

11.08.2021 23:28

Анонсы событий и мероприятий на 12 августа

11.08.2021 17:34

В Челябинске продолжается строительство тренировочного катка у ледовой арены «Трактор»

11.08.2021 17:27

Водители Челябинска возмутились появлением штрафов за доработанную акустику в машине

11.08.2021 16:50

В Госдуме РФ предложили подтянуть МРОТ до 20 тысяч

11.08.2021 16:37

На Южном Урале именем серебряного призера Олимпиады назвали 46 девочек

11.08.2021 16:12

Минэкологии Челябинской области продлило предписание по снижению выбросов

11.08.2021 15:47

В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев

11.08.2021 15:42

В Челябинске презентован кампус мирового уровня

11.08.2021 14:17

Смертность от нового американского штамма «Йота» составила 82 процента

11.08.2021 14:06

Несите ваши денежки: российские банки подняли ставки на вклады

11.08.2021 13:58

ВТБ повышает доходность по вкладам до 7,5% годовых

11.08.2021 13:36

Челябинскую область с рабочим визитом посетил президент федерации фристайла России

11.08.2021 13:34

В 2021 году более 300 южноуральских семей воспользовались региональным маткапиталом

11.08.2021 13:28

В Челябинске маленький ребенок в отсутствие родителей вылез на карниз четвертого этажа

11.08.2021 12:54

Кому в Челябинске готовы платить 180 тысяч рублей в месяц

11.08.2021 12:42

Педофил из Коркино приговорен к 17 годам строгого режима

11.08.2021 12:33

Суд Сатки оставил на свободе мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях

11.08.2021 12:19

КСП Челябинской области выяснила, где дешевле всего сделать КТ

11.08.2021 12:16

В челябинском сквере подрастают лабиринты из живой изгороди

11.08.2021 12:06

В Челябинской области не планируют вводить QR-коды в системе общепита

11.08.2021 11:45

В Челябинской области за сутки выявлено 368 новых заболевших ковидом

11.08.2021 11:39

В Миассе при благоустройстве деревья «закатали» в асфальт

11.08.2021 11:28

Каслинское литье из коллекции Исторического музея украсит мультимедийную выставку в столице

11.08.2021 11:22

Челябинский депутат назначен координатором федерального проекта по работе с инвалидами

11.08.2021 11:07

В Челябинске хотят создать экстрим-парк с бассейном, арену и центр тенниса

11.08.2021 11:01

Вместе с Музеем Победы Исторический музей Южного Урала участвует в акции «День фронтовой собаки»

11.08.2021 10:34

Челябинская область останется под влиянием пожаров из Якутии еще на 2-3 суток

11.08.2021 10:31

Серийному убийце из Миасса «светит» пожизненный срок

11.08.2021 10:27

Каждый второй челябинец положительно относится к голосованию через Интернет

11.08.2021 10:22

Охрана Таганая вовремя заметила и потушила брошенный костер

11.08.2021 10:05

В Челябинской области продолжают действовать ковидные ограничения по массовым мероприятиям

11.08.2021 10:00

Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»

11.08.2021 09:08

Гетх: Решение по форме обучения студентов в Челябинской области должен принять совет ректоров

11.08.2021 00:20

В среду в Челябинской области - преимущественно без осадков

11.08.2021 00:04

Анонсы событий и мероприятий на 11 августа

10.08.2021 22:45

Разница между квартирой в новострое и на вторичном рынке: как определиться с выбором

10.08.2021 22:43

Советы, которые помогут снять квартиру без посредника безопасно

10.08.2021 18:01

На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов

10.08.2021 17:16

Молодые металлурги ЧЦЗ приняли участие в очистке берега озера Тургояк от мусора

10.08.2021 17:05

«Металлург» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» на мемориале имени Ромазана

10.08.2021 16:50

Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего в Грозном коллеги

10.08.2021 16:46

В Челябинской области прогнозируют рост реальных зарплат по итогам 2021 года

10.08.2021 16:40

В Челябинске задержана банда, ночью нападавшая на прохожих

10.08.2021 16:32

ЧЦЗ увеличивает инвестиции в реализацию экологических программ

10.08.2021 16:28

Ватерполистка Эльвина Каримова: Не везет в спорте - повезет в любви

10.08.2021 16:22

В Челябинскую область поступило 9,5 тысячи доз «Спутник Лайт»

10.08.2021 16:20

На автозаводе «Урал» прошли съемки передачи «По секрету всему свету»

10.08.2021 16:11

Губернатор Алексей Текслер встретился с новым начальником регионального следственного управления СКР

10.08.2021 16:00

В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших пациентов с ковидом за сутки

10.08.2021 15:55

Директор хлебокомбината Копейска стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты

10.08.2021 15:49

Количество защищенных от коронавируса металлургов ЧЦЗ превысило 91 процент

10.08.2021 15:44

Ирина Гехт: Ревакцинация входит в план формирования коллективного иммунитета

10.08.2021 15:33

Активисты Кунашакского района снова фиксируют слив отходов птицефабрики в реку Теча

10.08.2021 15:07

Новое назначение в миндотрансе Челябинской области

10.08.2021 14:54

Автопокрышки со дна Тургояка отправятся на переработку

10.08.2021 14:21

В России зафиксировали снижение темпов вакцинации от коронавируса

10.08.2021 14:07

Полицейские Челябинска задержали жителя республики Марий Эл с крупной партией экстази

10.08.2021 14:01

Легенда магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин завершает спортивную карьеру

10.08.2021 13:53

Для охотников Челябинской области установили минимальные лимиты и квоты добычи животных

10.08.2021 13:30

Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта

10.08.2021 13:27

Ирина Гехт: Мы не планируем дистанционного обучения школьников

10.08.2021 13:05

Житель Усть-Катава «подарил» мошенникам-«брокерам» более двух с половиной миллионов рублей

10.08.2021 12:48

В Челябинске в аварии пострадали три человека

10.08.2021 12:45

В Челябинске мужчина с ракетницей пытался ограбить банк

10.08.2021 12:36

В Челябинске раскрыта серия квартирных краж, горожан призывают к бдительности

10.08.2021 11:32

Парк Гагарина приглашает челябинцев на конкурсный показ короткометражного кино