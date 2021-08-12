В Златоусте пункт проката пополнился новыми средствами реабилитации инвалидов

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Златоуста (Челябинская область) закупило средства реабилитации инвалидов по государственной программе Челябинской области «Доступная среда».

Ранее пункт проката при отделении реабилитации инвалидов пополнялся благодаря передаче в пользование техсредств горожанами и общественниками.

«В прошлом году в рамках епархиального проекта «Содействие», ставшего победителем конкурса Президентских грантов, нам также предоставили средства реабилитации для дальнейшей сдачи в прокат», – рассказала директор КЦСОН Галина Могильникова.

Полученные в этом году из областного бюджета средства по государственной программе позволили учреждению приобрести дополнительно самые востребованные средства реабилитации: инвалидные коляски, ходунки, противопролежневые матрасы, тонометры.

Всего в пункте проката сегодня более 200 единиц различных средств реабилитации инвалидов. С начала года арендой воспользовались 135 златоустовцев. Услуга эта безвозмездна, а срок пользования составляет до шести месяцев.

Взять во временное пользование коляски, вспомогательные ступеньки для ванны, облучатели, трости и многое дорогое могут граждане, признанные нуждающимися в них по программе реабилитации в связи с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию, передвижению (заболевания, травмы, возраст или инвалидность), а также люди, которые потеряли такие способности временно – в силу заболевания или травмы.