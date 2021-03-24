В Златоусте структурное подразделения Роскосмоса снова пытается продать любимое место отдыха горожан

В Златоусте (Челябинская область) структурное подразделение Роскосмоса, АО «Златмаш», снова пытается продать любимое место отдыха горожан – земли на Веселой Горке.

О планах предприятия на своей странице в ВКонтакте вчера, 23-го марта, написала депутат Законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова, назвав происходящее «второй частью Марлезонского балета».

Народная избранница заявила: «Защита леса на Веселой горке продолжается», рассказав, что вместе с депутатом из Златоуста Надеждой Яновой и Сергеем Несмеяновым из общественной приемной депутата во вторник, 23-го марта, отправилась «прямиком в прокуратуру».

«Не успела я написать про защиту Веселой горки, как из Златоуста стали приходить сообщения о продаже там земельных участков. Между тем, Веселая горка - это единый лесной массив с национальным парком «Таганай». В 1985-м году Совет народных депутатов Златоуста передал машиностроительному заводу 35 гектаров земли для организации рекреационной зоны и строительства больницы. В документе депутатов указано, что земля покрыта лесом. Однако больницу не построили, рекреационную зону не организовали, а землю в 2009-м году - приватизировали. Приватизируя землю, ОАО Златмаш забыл указать, что земельный участок имеет обременение – он покрыт лесом. Впоследствии 35 гектаров разделили на более мелкие участки и пытаются продать. Жители Златоуста, соответственно, против», - отметила Ольга Мухометьярова.

Советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов заявил, что позиция Максима Пекарского однозначна: градоначальник категорически против продажи и застройки земель на Веселой Горке.