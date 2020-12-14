«Златмаш»: Тепло под контролем

В Златоусте сложилась неоднозначная ситуация с теплоснабжением района машзавода, которая однобоко освещается в местных и областных СМИ, считают специалисты АО «Златмаш». Люди жалуются на низкие температуры в квартирах. Журналисты же, при подготовке материалов ссылаются на неаргументированные комментарии неких представителей администрации Златоуста, которые перекладывают ответственность на ресурсоснабжающие организации и коммунальщиков, при этом умалчивая об обязанностях самого муниципалитета по организации взаимодействия всех заинтересованных сторон – управляющих компаний, теплосетевой и теплоснабжающей организаций – на благо златоустовцев.

На прошедшем 1 декабря заседании штаба по теплоснабжению были озвучены жалобы жителей домов № 81, 85 и 89 на ул. Суворова, дома № 7 на ул. Дворцовой, дома № 7 на ул. Полетаева, дома № 1 на ул. Чкалова, домов № 25, 29, 29А, 31 и 33 на ул. Урицкого о низком температурном режиме в них.

В ходе проверки комиссией, созданной из специалистов АО «Златмаш», ООО «УК «ЗСС», территориального управления администрации ЗГО и ООО «Златсеть», было выявлено, что во всех квартирах температура составляет от 19°С до 24°С. Кроме того, температурные режимы даже в подъездах находятся в нормативных пределах. АО «Златмаш» поставляет теплоноситель нужной температуры, и все гидравлические параметры теплоносителя соответствуют нормативным.

В ходе проверки были выявлены замечания в работе управляющих компаний. Необходимо, чтобы они искали короткие контуры в системах теплопотребления, проверяли состояние запорной и регулирующей арматуры, чистили фильтры и грязевики, производили постоянную регулировку системы отопления, производили распределение теплоносителей между контурами ГВС и отопления, при необходимости уменьшали циркуляцию теплоносителя в контурах подъездного отопления. Кроме того, многие собственники устанавливают так называемые «теплые полы», которые негативно влияют на гидравлический режим системы теплоснабжения многоквартирных домов.

В ходе проверки также выявлено, что в некоторых домах нет исправных штуцеров для манометров и гильз для термометров, а значит отсутствует теоретическая возможность проведения замеров параметров теплоносителя – давления и температуры. Напомним, что граница эксплуатационной ответственности между теплосетевой организацией и управляющей компанией проходит по стене дома, и внутридомовые инженерные сети находятся на обслуживании управляющих компаний.

Специалисты АО «Златмаш» подтверждают, что существует проблема температурного режима в доме № 81 на ул. Суворова, где температура составляет 12-17°. Для поиска причины работники предприятия прошли всю теплотрассу «108 ось» и нашли утечку. Сейчас ее устранением занимаются сотрудники цеха № 19 – для этого производилось отключение теплоносителя 8 и 10 декабря. После устранения утечки температура в квартирах вернется в нормальный режим. Кроме того, было установлено, что в доме № 89 на ул. Суворова увеличен расход теплоносителя, и АО «Златмаш» рекомендовало управляющей компании отрегулировать внутреннюю систему потребления двух этих домов путем перераспределения объема теплоносителя между домами. Для этого ее специалистам необходимо произвести регулировку балансировочными клапанами и убрать все зауженные диаметры в домах.

В целом ситуация в районе машиностроительного завода не такая, как ее описывают в СМИ. Так, в адрес предприятия за последнюю неделю поступило всего семь заявлений от граждан о нарушениях температурного режима. Специалисты предприятия подчеркивают, что производят замеры температур в квартирах пирометром, поверяемым два раза в год. Показатели, которые дает пирометр, зачастую совпадают с показаниями комнатных термометров (21-24 ºС). Однако не все термометры из-за своего технического состояния показывают верную температуру в жилом помещении, что является одной из причин поступления заявлений. Также многие жители утверждают, что предприятие повышает температуру теплоносителя перед проверкой в квартирах, чтобы опровергнуть обвинения в неисполнении своих обязанностей. Ответственно заявляем, что АО «Златмаш» не имеет возможности увеличивать температуру в отдельных помещениях в домах, а может регулировать подачу тепловой энергии только по магистральным направлениям тепловой сети.

Все заявления граждан, поступающих в адрес АО «Златмаш», обрабатываются в течение одних-двух суток. Специалисты предприятия проводят все необходимые мероприятия для выяснения причин и устранения неполадок в системе теплоснабжения.