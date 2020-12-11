Власти Златоуста и «Златмаша» договорились о тесном взаимодействии, чтобы не попускать снижения температуры в квартирах

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Власти Златоуста и «Златмаша» договорились о тесном взаимодействии, чтобы не попускать снижения температуры в квартирах

Администрация Златоуста (Челябинская область) и руководство АО «Златмаша» сели за стол переговоров, чтобы разработать алгоритм совместных действий в случае снижения температуры в домах жителей района машзавода.

Сегодня, 11 декабря, в кабинете у главы Златоуста Максима Пекарского состоялась рабочая встреча с представителями АО «Златмаш». На ней присутствовали и.о. главного энергетика АО «Златмаш» Сергей Тюрин,

и.о. заместителя генерального директора по развитию и управлению непрофильными активами Антон Власевнин и

Директор по эксплуатации Александр Деркач.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, стороны договорились о более тесном взаимодействие, чтобы не допускать аварийных ситуаций. Теперь в случае поступления сигнала о падении температуры в квартирах, совместно будет выезжать на место сотрудники администрации и АО «Златмаш». Если подтвердится, что температурный график не соблюдается, то стороны будут оперативно и быстро устанавливать причину и в максимально короткие сроки устранять проблему.

Поводом для переговоров стали низкие температуры в доме жителей по улице Суворова №81

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», комиссией было установлено, температура не поднимается выше +13 градусов. Многие жители вынуждены покинуть свои дома.

Добавим, что АО «Златмаш» продолжает устранять аварию на своей теплотрассе. Ситуацию на контроле держит глава города Максим Пекарский.