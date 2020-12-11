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Администрация Златоуста обеспечила жителей замерзающего дома обогревателями

В Златоусте (Челябинская область) АО «Златмаш» продолжает устранять аварию на своей теплотрассе. Ситуацию на контроле держит глава города Максим Пекарский. На период решения проблемы замерзающих в квартирах жителей да №81 по улице Суворова чиновники обеспечили обогревателями.

Ситуацию с отоплением в доме № 81 по улице Суворова лично проконтролировал глава Златоуста Максим Пекарский. С подчиненными он лично выезжал на проблемный объект.

«В квартирах действительно холодно. Причина – авария на теплотрассе «Златмаша». Глава поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить горячее водоснабжение и отопление в доме. Жителей мы обеспечили обогревателями. Ситуация на личном контроле у главы города», - сообщили в администрации Златоуста.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», комиссией было установлено, что на Суворова, 81 температура не поднимается выше +13 градусов. Многие жители вынуждены покинуть свои дома.

«Златмаш» значительно занижает температуру теплоносителя для многоквартирных домов. В адрес АО «Златмаш» неоднократно направлялись письма о недопустимости подобных фактов. Предписания в адрес предприятия будет направлено и по факту низких температур в квартирах дома №81 по улице Суворова.