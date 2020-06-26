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В Златоусте жительницу аварийного дома выселяют с приставами и полицией

Фото: 
Алексей Коновалов
Общество
Сегодня, 15:21
Автор: 
Евгения Александрова

В Златоусте (Челябинская область) сегодня, 26-го июня, жительницу  ветхо-аварийного дома №39 по улице Генераторной, отказавшуюся исполнить решение суда и покинуть стены своего жилища добровольно, городские власти выселяют с судебными приставами и полицией.

Как рассказал агентству "Урал-пресс-информ" советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов, квартиры в данном жилом здании были признаны непригодными для постоянного проживания, а сам многоквартирный дом - аварийным и подлежащим сносу еще летом 2010 года. К такому заключению пришла межведомственная комиссия, назначенная в соответствии с постановлением администрации Златоуста и обследовавшая жилое здание десять лет назад.

Интересно, что собственница квартиры прописана и проживает в Уфе. Это пожилая женщина, ей уже за 80. В доме №39 по улице Генераторной живет ее дочь, и это она не желает добровольно покидать дом, который  уже является собственностью Златоуста. Все квартиры муниципалитет выкупил, включая и последнюю обитаемую.

По словам Алексея Коновалова, денежные средства, полагающиеся женщине в качестве компенсации за жилье, лежат на депозите нотариуса, однако данная гражданка отказывается их брать. Она неоднократно пыталась доказать свою правоту в суде, но это у нее не получилось

"Тяжбы с ней идут три года. Дом должны были снести еще в 2017-м. Он отключен от электро- и теплоснабжения и подлежит сносу", - рассказал Алексей Коновалов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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