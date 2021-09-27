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27.09.2021 16:38

В ЗСО Челябинской области обсудили вопросы повышения транспортной доступности для населения

Три вопроса о повышении транспортной доступности для населения Челябинской области рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Заседание в режиме видео-конференц-связи провел председатель комитета Павел Шиляев.

За восемь месяцев этого года расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение транспортной доступности для населения Челябинской области» государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» составили 764,3 миллиона рублей. За счет этих средств были предоставлены субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах вследствие государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и организовано движение 64 пригородных поездов на территории области.

Кроме того, возмещены потери в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникшие в результате предоставления льготы по тарифам на проезд детей в возрасте от пяти до семи лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на сумму 7,2 миллиона рублей.

В рамках субсидирования пассажирских авиаперевозок организовано 15 региональных авиамаршрутов, не проходящих через Московский транспортный узел, из Челябинского аэропорта и четыре – из аэропорта Магнитогорска.

Предоставлены субсидии автомобильным перевозчикам в целях возмещения части затрат на осуществление регулярных перевозок по 20 садовым маршрутам.

Обновлен парк общественного транспорта: приобретено 10 низкопольных трамвайных вагонов, поставка еще 20 трамваев планируется до конца этого года. Выделены средства на развитие транспортной инфраструктуры областного центра: осуществляются работы по ремонту трамвайных переездов, завершено строительство 5 посадочных платформ для трамвайных вагонов, в стадии строительства – 3.

«Губернатором Алексеем Текслером была поставлена задача развивать городской общественный транспорт. Ожидается, что эффект от выделенных полос, нового общественного транспорта и других предпринятых мер, даст свои положительные результаты. Время в пути на работу и обратно у жителей Челябинска должно сократиться, - прокомментировал первый заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифной политике Владимир Перезолов. – Второй вопрос остро стоял в прошлом году. В результате пандемии снизился трафик на межмуниципальных маршрутах. Перевозчики уходили с невыгодных маршрутов, и жители удаленных населенных пунктов оставались без транспортного сообщения. За год ситуация значительно улучшилась. С мая организовано 13 социально значимых межмуниципальных маршрутов по регулируемым тарифам, с октября планируется установить еще 6».

Депутаты Законодательного Собрания обратили особое внимание на необходимость своевременного выполнения работ по контрактам, заключенным в ходе реализации подпрограммы «Повышение транспортной доступности для населения Челябинской области», в том числе по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, на заседании комитета были одобрены законопроекты, касающиеся осуществления регионального государственного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте, а также в сфере перевозок легковым такси.

Законодательное Собрание Челябинской области
Транспортная доступность
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23.09.2021 12:07

В Копейске обнаружены две минометные мины

23.09.2021 11:35

В Челябинске аварийное здание может стать причиной аварий на трамвайных сетях

23.09.2021 11:15

В Челябинске после вмешательства прокуратуры коммунальщики закрыли люк

23.09.2021 10:49

В Челябинской области 30% жилого фонда пока не обеспечено теплом

23.09.2021 10:40

Ночной пожар в Челябинске унес жизнь мужчины

23.09.2021 10:28

Жители Челябинска жалуются на запах гари и ухудшение самочувствия

23.09.2021 10:21

Текслер: Каждая история спортсмена-паралимпийца — это история преодоления

23.09.2021 10:00

Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды

22.09.2021 22:52

В Челябинской области уточнят порядок установления пониженных налоговых ставок для предпринимателей

22.09.2021 21:02

В Челябинской области продолжается эксперимент по квотированию выбросов

22.09.2021 18:27

В Челябинской области откорректируют закон «О земельных отношениях»

22.09.2021 18:09

НМУ в шести городах Челябинской области продлены еще на двое суток, в одном – на сутки

22.09.2021 18:02

В четверг в Челябинской области - ночные заморозки, без осадков

22.09.2021 17:50

Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября