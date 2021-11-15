Вартан Саркисов: жизнь и творчество писателя

Саркисов появился на свет в подмосковном Королеве — в то время город носил название Калининград. Будущий писатель родился в семье педагогов — Сирвард и Георгия. Мама имела биологическое образование, а отец — математическое, оба закончили один и тот же вуз. Познакомились они на своей родине, в Армении, в красивом городе Ванадзоре.

Несмотря на то что в то время Калининград находился в статусе «закрытого города, молодые педагоги приняли решение жить именно там и строить свою семью. В 1971 году в их семье появился долгожданный ребенок — Вартан.

Практически все дети подмосковного Калининграда мечтали о карьере в сфере космонавтики или о научной деятельности на этом поприще. Вартан не был исключением, хотя совсем скоро понял, что покорением космического пространства вряд ли получится заняться в скором времени и посвятить этому свою жизнь.Тем не менее будущий фантаст имел прекрасные способности к математике и другим точным наукам.

Хобби у Вартана тоже были интеллектуальными — он занимался игрой в шахматы и авиамоделированием. Желание приблизиться к неизведанному миру других планет он компенсировал любовью к книгам в жанре фантастики — в то время это было одно из любимых молодежью направлений в литературе.

Первые шаги в литературе

Друг четы Саркисовых, тоже преподаватель, заметил насколько фантастика и все с ней связанное привлекает Вартана. Именно тогда он дал мальчику совет, который, возможно, стал определяющим в его судьбе. Проницательный учитель предложил Вартану попытаться самому написать что-нибудь в популярном жанре, так будущий фантаст и поступил. Первый в своей жизни рассказ под названием «Путь к звездам» он прочел в местной библиотеке, где нашел одобрение аудитории и вместе с тем получил несколько рекомендаций по редактуре дебютного произведения.

Саркисов очень ответственно отнесся к пожеланиям слушателей и провел «работу над ошибками», после чего отправил рассказ в журнал «Костер», достаточно популярный в то время среди советской молодежи. Редакция журнала напечатала произведение — это был первый опубликованный рассказ в жизни писателя.

Саркисов продолжил писать. Следующим изданием, которое опубликовало его прозу, стал журнал «Пионер». Именно тогда юноша понял, что, несмотря на склонность к точным наукам, он великолепно справляется со своей новой творческой ролью. Про учебу он также не забывал и получил диплом техникума по специальности «Приборы управления», хотя уже тогда прекрасно понимал, что работать в этой сфере не будет. Свои первые деньги он получил в местной газете, работая там корректором.

Переезд в Испанию и международный успех

После того как Советский Союз распался, множество людей получили возможность задуматься о новых перспективах, переезде и другой жизни. Саркисов не стал исключением. Кроме того, Калининград перестал быть «закрытым» городом и это открывало массу перспектив, которые необходимо было использовать. В это время Вартана пригласили в Европу — для обмена опытом среди выпускников технических специальностей.

Он отправился посещать множество государств и новых городов. Во время очередного путешествия, на этот раз в солнечную Испанию, писатель встретил свою будущую жену — Ольгу Покровскую. Она посещала страну как предприниматель, развивая свой бизнес.

На родину молодые люди вернулись вместе и вскоре поженились. На торжество пара решила не тратить больших денег, а вместо этого семья начала копить средства для переезда в теплую Испанию. Некоторое время спустя они приобрели квартиру в Барселоне, а потом занялись получением гражданства.

Все это время Вартан Георгиевич наращивал свое писательское мастерство. В 1995 году он победил в литературной премии «Странник», в 1996 году попал в шорт-лист премии «Бронзовая улитка», а в 1997 году начал работу над своим знаменитым циклом книг «Корректировка Вселенной».

Сегодня в серии уже 15 произведений и к выпуску готовится шестнадцатое. В 2007 году один из испанских телеканалов предложил Саркисову экранизацию одного из его произведений, но по сей день неизвестна ни дата выхода ленты, ни то, какое именно произведение было выбрано.