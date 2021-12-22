Ватерполистки «Уралочки» поздравили с Новым годом детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» уже несколько лет поддерживает традицию поздравления с Новым годом воспитанников детских домов и приютов Златоуста (Челябинская область). В этот раз спортсменки и представители клуба посетили три учреждения для детей.

В Доме ребенка, где живут самые маленькие златоустовцы, ватерполистки подарили малышам детское питание и фрукты. В социально-реабилитационном приюте и Центре помощи детям «Уралочка» вручила ребятам традиционные новогодние сладкие призы. Из-за коронавирусных ограничений большая часть мероприятий прошла на улице, но на праздничной атмосфере это совершенно не отразилось. Дети, в свою очередь, поблагодарили своих спортивных шефов и прочитали новогодние стихи. А самое главное, в предстоящие каникулы будет организовано посещение ребятами из детских учреждений Центра олимпийской подготовки «Уралочка», где они смогут посмотреть и даже принять участие в тренировке ватерпольной команды.