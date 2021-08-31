В Челябинской области выпустили видеоролик о работе ветеринара

Федерация профсоюзов Челябинской области выпустила видеоролик ко Дню ветеринарного работника, который отмечается сегодня, 31 августе. В нём герои – опытные ветеринары – рассказывают об особенностях работы с животными и нестандартных свойствах своей профессии. Ролик создан в рамках проекта «Важен труд каждого».

«Ветеринар — это та профессия, которая требует полной преданности выбранному делу и абсолютной самоотдачи, – отмечают в Федерации профсоюзов Челябинской области. – Почти у каждого есть домашний питомец, жизнь и здоровье которого для семьи имеет невероятную ценность. При этом спектр работы ветврача – невероятно широк, он лечит не только домашних, но и диких, и сельскохозяйственных животных. Поэтому рады отметить, что сфера ветеринарии успешно развивается, привлекает новых специалистов и уверенно идет в ногу со временем».