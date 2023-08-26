День знаний – не за горами. Через каких-то несколько дней школьники и студенты снова сядут за парты и будут долгие месяцы «грызть гранит науки», а учителя, соответственно, - сеять разумное, доброе, вечное.
В преддверии нового учебного года преподаватель русского языка и литературы из небольшого городка Челябинской области поделилась очередными «жемчужинами» своей коллекции – одна другой краше: такого нарочно не придумаешь!
Итак, представляем вашему вниманию студенческие перлы – яркие примеры того, как писать не нужно (ни в коем случае!). Читать такие высказывания, конечно, весело (и даже очень), но все же очень хочется, чтобы наши дорогие учителя с подобными «бриллиантами» в тетрадях своих учеников встречались как можно реже, а лучше и вовсе не встречались.
Будем надеяться, что новый учебный год окажется менее богатыми на подобные «шедевры», а пока – наслаждайтесь (орфография и пунктуация сохранены, немало в этих строках и вовсе не существующих слов – тем интереснее).
+++
- Смотришь, человек не очень хорошо одет, не из богатой семьи, но язык у него так и раздаёт хорошие и прелестные речи.
- Если бы не было речи, то человечество так бы и осталось обезьянами. Если у человека низкий уровень диалекта, то с ним трудно общаться. На русском языке говорили наши прадеды и их родственники, а также знакомые.
- В наше время всё реже стало русского языка.
- Русский алфавит богат буквами.
- Многие люди смотрят телевизор, но в нём показывают плохие передачи, где каждое слово переходит в мат.
- Наши родители плохо относятся к русскому языку и свободно нецензурно выражаются.
- Крестьянин ходил косить сено скотинам.
- Образование дворяне получали от своей прислуги, которая знала французский. Та, как могла, так и преподавала.
- Печорин добровольно отправился в высалку на Кавказ, а, чтобы развлечься, выкрал белку. Потом из гарнизона белку выкрал Казбич. А Печорин не погнался за ним, поэтому его и называют Печорин лишний человек своего времени.
- Пушкин показал все виды общества, как они живут, многие удивлены.
Девушки, когда пели песни, тут же собирали ягоды и делали варенье. А помещики ничего не делали, только сидели в кресле и ждали вечер.
- Печорин отделяется не только от народа своего положения, но и от простых людей.
- Вдруг моргнула гроза, и Островский взял чернилу и написал «Гроза».
- Катерина была человеком грядущего сердца и самым умственным человеком в городе. А в этом городе, кроме асфальта, не было других заведений.
- Варвара всегда зевала и подтягивалась, когда разговаривала.
- Главный герой «Грозы» - Афанасий Кулебякин.
- Катерина была на гране двух путей: или покончить жизнь смертью, или продолжать жить в муках.
- В родном городе я чувствую себя свояком, ведь это моя родина.
- Человек, не дай своей стране удариться в грязь, ведь старое поколение чтит драгоценности своей страны.
- Прибыл пароход с четырестью пассажирами.
- У Онегина была лупа. Он из этой лупы наблюдал за красивыми девушками. Ещё он немного знал по-латынски.
- Отец вернулся с работы как собаку съел.
- У моего друга была лошадь, с виду не тупая, но не слушалась.
- Тупой угол равен больше девяносто градусов.
- Увесистый мальчик не мог подтянуться на турнике больше трёх раз.
- У меня дома живёт широкий кот.
- На концерте преимуществовали песни.
- Лариса не любит Карандышева, потому что он в пьяном виде убивает её.
- Кнуров – человек с широкими размахами, и живёт он на широкую руку.
- Паратов хотел на ней женица, но она была без предания.
- Если бы Лариса выходила замуж за купцов, то она бы вышла, но у неё не было предания.
- Лариса бежит на верхнюю палубу, но в неё вонзается пуля, которой выстрельнул из пистолета Карандышев.
- Мать её горюет от горя, что её дочь умерла.
- Пьеса «Бесприданница» живёт и сейчас и совпадает со многими богатыми людьми.
- Пьесы Островского будут жить ещё долго и повторят ещё многие судьбы на Земле.
- Из-под пера Астровского написано много пьес.
- Сатира – это усмешка над человеческими пороками, а юмор – это усмешка над людьми.
- Некоторые считали придержки Базарова безразумными.
- Сидя за столиком, к Раскольникову подсел Мармеладов.
- Проснувшись утром, топора не было.
- Старуха-процентщица поминутно кашляла и кряхтела, но это был лишь муляж – на самом деле она жила хорошо.
- Раскольников думает о мысле убить кого-нибудь.
- Раскольников задумал преступление на злую бабку.
- Люди происходят на свет, чтоб работать.
- Соня было совершенно летней девушкой.
- Деньги Раскольников дел в никуда.
- Раскольников совестный человек, но это стало доказанием его выводов.
- Раскольников переживает за более нищих людей, чем он.
- Раскольников боялся преступления, но при этом ему на глаза вышла Лизавета с неродившимся ребёнком. Так он убил ещё двух невинных людей.
- Раскольников стал думать разные планы, чтоб защититься.
- Когда он сказал Соне про своё преступление, она заныла и сказала, что его теория глупа.
- Роман нас учит: не ставь себя выше всех и не ниже, держись посередине, и с тобой ничего не случиться.
- Чтобы не стать Обломовым, надо держать себя в руках и мыслить с самого детства.
- Гражданская война – это трагедия народа, потому что народ не смог найти общего языка между собой, из-за этого умерло много людей, денег и авторитет нашей страны.
- Не надо трепещать перед врагом!
- Маленький ребёнок молчит как рыба в воде.
- Моя подруга весёлая и чистолюбивая, а сегодня она блестела, как сорока.
- При раскопках археологи раскопали древний аниквариат драгоценного камня.
- Мне сказали, что этот дом старый, так как новым его видели очень давно.
- Мой отец древний жилец деревни.
- Учёные соображают, как бы чё-нибудь сконструировать.
- Бесполезный человек – это тот, где он нигде не нужен.
- На день рождения папе я купила кашну.
- В зале сидело пятеро жюри.
- Беликов работал в школе, преподавая уроки гимназии. У него были недовольствия. И он стал погибать.
- Старцев хотел добиться чевота своего, каковато имения.
- Отец Чехова был не очень хорошим человеком: он рисовал, играл на скрипке, любил пение.
- Осенью люди ощущают себя уныло и хмуро.
- Осенний парк очень осенний и ещё красивый.
- «Футлярная» жизнь осолесоцистворяет собой боязнь и скрытность.
- Николаю Ивановичу даже все казались толстыми, так как он был вообще голодным.
- Муж Веры с пониманием всё понял.
- Его духовные качества лучше, чем материальные.
- Урок навёл на мысль, что русский язык очень редок и красив.
- Надо, чтобы у людей была какая-то цель между друг другом.
- Ландау захватил студенческую жизнь.
- Он стал подносить гадючку Ольгу Вячеславовну к себе, чтобы она услышала, как бьётся его сердце.
- Тело ребёнка немело и наделялось холодом.
- Из девушки она стала превращаться в бойца.
- Моя кошка очень честолюбивая.
- Василиса сама по себе лютая, зверственная, ненавистная.
- Речь идёт о людях, спустившихся на дно жизни.
- Господин из Сан-Франциско пошёл в библиотеку, и там у него изо рта пошла пена и судороги.
- Заместо весёлой беззаботной девушки Пьер увидел женщину.
- У неё были прекрасные открытые глаза.
- Болконский был смертельно ранен, поэтому перед смертью он увидел Наташу, Курагину же оторвало ногу, поэтому Наташа больше его не видела.
- Наташа предстала нам девчонкой с некрасивым лицом и худым станом.
- Потом мы уже не слышим её восторженного голоса и улыбки.
- Пьер любил спорить с аристократами, потому что их споры были бессмысленными.
- Улыбка Элен была одного изображения, поэтому Толстой её почти не описывает.
- Старик Безухов думал, что Пьера надо узаконить.
- Наташа любила петь русские песни и танцы.
- Когда князя Андрея подстрелили на войне, с ним сидела Наташа, у которой уже были дети.
- Петербург – город высокий по преступности. Здесь происходит отмена крепостного права и зарождается капитализм. А события в нём происходят во время верхов и низов.
- Город построен на Волге, на бугре. В нём есть кабак, где любят заседать как бедные, так и богатые.
- В Калинове даже не было ни радио, ни телевизора, заместо радио туда приезжали странники.
- Катерина сама в конце спрыгнула с горы.
- Борис не взял Катерину с собой и посоветовал умирать.
- Кабаниха поучивает своего сына против Катерины.
- Лариса любила Паратова, а тот пошёл выходить за другую.
- Карандышев – человек, унижающий свой достаток человека, но перед такими людьми, как Лариса, чувствовал себя довольно высоко.
- Вокруг Ларисы кружили купцы, но она выбрала Пароходова.
- Лариса хотела отдаться мужчине, но никто этого не оценил.
- С помощью Ларисы Карандышев хотел вылезти в общество к купцам.
- Когда Карандышев выпил, он вышел из-под самоконтроля и вёл себя неприлично.
- Лариса была очень красивой, но настырной, а Паратов непродуманный человек, который потерял красивую девушку Ларису.
- Входя в город, сразу представляется аллея. Это аллея памяти в Калинове, по которой никто не ходит. А как приятно по ней пройти и представить, сколько людей погибло за родину!
- Листья падают на людей, бегущих на работу и впопыхах запрыгивающих в автобус.
- Базаров был образованным и мудрым человеком, который открывал людям глаза, которые заблуждались в том, кто они на самом деле.
- Базаров одет в балахон с кистями, длинный нос, висячие бакенбарды.
- В романе Тургенева отцы – это либерализмы из дворяничества.
- Базаров высокий и одет в висячие бакенбарды.
- Кукшина – свободная от всех предосурков женщина.
- Карандышев убивает Ларису, чтоб она сама не наложила на себя руки.
- Пьеса очень печальна и непонятна, но она прекрасна.
- У нас не было своего театра, потому что он был в других странах
- Островский везде слышал, что жёны боярей прыгали в речку (топились с обрывов).
- В театр люди ходили получать новые произведения.
- Во время грозы люди защищались от неё палками.
- Это рассказ о купеческой жене, которая скинулсь в речку.
- Дома в Калинове остерегали злые собачки.
- Вместо мяса бедные люди жарили коноплю на оливковом масле.
- В театр ходили дворянины, чтоб развлечься.
- Эти пьесы посещали только богатые, бедным не удавалось туда попасть.
- Схожу на ключицу за водой. Там ангелы поют и пляшут (это мечты Катерины).
- Катерина является носильщиком «горячего сердца», а Кабаниха хотела, чтоб всё было по еённому.
- В парке есть трактир. Я думаю, что его построили, чтоб выпивать в нём алкоголь.
- Купцы покупают свою знатность и показывают её за большие деньги.
- Богатые в этом городе все из себя. И это можно было прочитать.
- Кабаниху я считаю наглой расчётливой крысой.
- Катерина прыгнула со скалы, тем самым избавляя себя от говора.
- Катерина думала чувствами.
- Около дома Кабанихи слышно, как она ругается со своим составом семьи.
- Сам город небольшой по объёму, напоминает деревню, но с двухэтажными домами и улицами. Судя по объёму, народу здесь проживает немного.
- Идя по улицам, видно, что люди здесь бедные, кто-то шарится по помойкам. Некоторые на лавках лежат. Ходят алкаши. Здесь всё не так: тёмные-тёмные ночи и короткие дни.
- Островский – драматург, из его головы написано немало пьес.
- В 60-е годы 19 века в России произошёл капитализм и начался хаус.
- Старцев стал изменяться нравственной и физической деградацией.
- Мать Базарова была домохозяйкой, а отец тоже умным.
- Базаров – человек высокого роста, одет в балахон с кистями и большие зеленоватые глаза, а лицо выражает самоуверенность, ум и большой длинный нос.
- Ему, кроме науки, надо развивать и другие таланты.
- Я являюсь абонементом спортивного зала.
- Беликов всегда был одет в галоши, пальто и зонт.
- Эта рыба чуть не попрощала рыбака с жизнью.
- Браконьер стал куролесить, через какое-то время, накуролесившись, приплыл на берег.
- Рыбы уныривают в разные стороны.
- Пароход течёт в Турцию.
- Мальчик, увидев огни, решил, что это плывёт тепловоз. Нет, это был корабль, плывущий на Турцию.
- Мальчик любил пораздумывать о чём-либо.
- Море успока и вало спину от ремня, а тело между тем холоднело.
- Его навеяли волнения и сомнения.
- Нашли одежду мальчика, стали вопить и мигать фонарями в море, чтоб светить.
- Он утирал огорчённые слёзы.
- Не надо жирать до такой степени, чтоб умереть.
- Надо не заводить прислугу и быть себе на уме.
- Ребёнка надо с детства приручивать к работе.
- Родители сильно пеклись над ним.
- Хороший умный человек закончил свою жизнь ленью на диване.
- Таких людей, как Обломов, считают пустым местом, которое ничего не творит.
- «Макар Чудра» - романтическое произведение, потому что Лойко Зобар любил Радду, а она была стервой и оба пострадали.
- Радда была очень красивая девушка, и её любил Лайка. Она хотела, чтобы Лайка упал ей в ноги и поцеловал руку. Он-то упал и сказал: «Прости, Радда, я люблю тебя!». И убил-таки.
- Мальчик не знал, что можно делать, а что нельзя, поэтому воспитательный процесс происходил избиением.
- Мальчика нашли прожектором и подняли на палубу баркасом.
- Все ломанулись на берег искать мальчика, только отец рыскал в песке.
- Мать бросилась сыну на плечи.
- Дети надеялись, что мать уже всё, а она ещё протянула и расстроилась из-за их уезда.
- В графе «поведение» просвечивались хорошие оценки.
- Сначала всё заложиться должно в семье, а потом в другом месте.
- В рассказе Бунина показана буржуазинская цивилизация.
- Базаров был демократором и леволюционером. Родители опековывают его, когда он к ним приезжает.
- Базаров заразился от заражённого трупа и умер.
- Человек сидит дома и не знает окружающие его новости, поэтому он разучивается себя вести.
- Осенью улетают птицы на юг, которые не выносят морозов или просто отдохнуть от городской суеты. Всё как будто замедляется, машины ездиют тихие, люди ходят медленней, а жизнь становится приятней.
- Шукшин относился к нашим традициям и историям положительно. Своими написаниями он говорил, чтобы люди не забывали, не теряли русский язык, все традиции и исторические события.