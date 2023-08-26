Вдруг моргнула гроза, и кое-где стали просвечивать хорошие оценки

День знаний – не за горами. Через каких-то несколько дней школьники и студенты снова сядут за парты и будут долгие месяцы «грызть гранит науки», а учителя, соответственно, - сеять разумное, доброе, вечное.

В преддверии нового учебного года преподаватель русского языка и литературы из небольшого городка Челябинской области поделилась очередными «жемчужинами» своей коллекции – одна другой краше: такого нарочно не придумаешь!

Итак, представляем вашему вниманию студенческие перлы – яркие примеры того, как писать не нужно (ни в коем случае!). Читать такие высказывания, конечно, весело (и даже очень), но все же очень хочется, чтобы наши дорогие учителя с подобными «бриллиантами» в тетрадях своих учеников встречались как можно реже, а лучше и вовсе не встречались.

Будем надеяться, что новый учебный год окажется менее богатыми на подобные «шедевры», а пока – наслаждайтесь (орфография и пунктуация сохранены, немало в этих строках и вовсе не существующих слов – тем интереснее).

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- Смотришь, человек не очень хорошо одет, не из богатой семьи, но язык у него так и раздаёт хорошие и прелестные речи.

- Если бы не было речи, то человечество так бы и осталось обезьянами. Если у человека низкий уровень диалекта, то с ним трудно общаться. На русском языке говорили наши прадеды и их родственники, а также знакомые.

- В наше время всё реже стало русского языка.

- Русский алфавит богат буквами.

- Многие люди смотрят телевизор, но в нём показывают плохие передачи, где каждое слово переходит в мат.

- Наши родители плохо относятся к русскому языку и свободно нецензурно выражаются.

- Крестьянин ходил косить сено скотинам.

- Образование дворяне получали от своей прислуги, которая знала французский. Та, как могла, так и преподавала.

- Печорин добровольно отправился в высалку на Кавказ, а, чтобы развлечься, выкрал белку. Потом из гарнизона белку выкрал Казбич. А Печорин не погнался за ним, поэтому его и называют Печорин лишний человек своего времени.

- Пушкин показал все виды общества, как они живут, многие удивлены.

Девушки, когда пели песни, тут же собирали ягоды и делали варенье. А помещики ничего не делали, только сидели в кресле и ждали вечер.

- Печорин отделяется не только от народа своего положения, но и от простых людей.

- Вдруг моргнула гроза, и Островский взял чернилу и написал «Гроза».

- Катерина была человеком грядущего сердца и самым умственным человеком в городе. А в этом городе, кроме асфальта, не было других заведений.

- Варвара всегда зевала и подтягивалась, когда разговаривала.

- Главный герой «Грозы» - Афанасий Кулебякин.

- Катерина была на гране двух путей: или покончить жизнь смертью, или продолжать жить в муках.

- В родном городе я чувствую себя свояком, ведь это моя родина.

- Человек, не дай своей стране удариться в грязь, ведь старое поколение чтит драгоценности своей страны.

- Прибыл пароход с четырестью пассажирами.

- У Онегина была лупа. Он из этой лупы наблюдал за красивыми девушками. Ещё он немного знал по-латынски.

- Отец вернулся с работы как собаку съел.

- У моего друга была лошадь, с виду не тупая, но не слушалась.

- Тупой угол равен больше девяносто градусов.

- Увесистый мальчик не мог подтянуться на турнике больше трёх раз.

- У меня дома живёт широкий кот.

- На концерте преимуществовали песни.

- Лариса не любит Карандышева, потому что он в пьяном виде убивает её.

- Кнуров – человек с широкими размахами, и живёт он на широкую руку.

- Паратов хотел на ней женица, но она была без предания.

- Если бы Лариса выходила замуж за купцов, то она бы вышла, но у неё не было предания.

- Лариса бежит на верхнюю палубу, но в неё вонзается пуля, которой выстрельнул из пистолета Карандышев.

- Мать её горюет от горя, что её дочь умерла.

- Пьеса «Бесприданница» живёт и сейчас и совпадает со многими богатыми людьми.

- Пьесы Островского будут жить ещё долго и повторят ещё многие судьбы на Земле.

- Из-под пера Астровского написано много пьес.

- Сатира – это усмешка над человеческими пороками, а юмор – это усмешка над людьми.

- Некоторые считали придержки Базарова безразумными.

- Сидя за столиком, к Раскольникову подсел Мармеладов.

- Проснувшись утром, топора не было.

- Старуха-процентщица поминутно кашляла и кряхтела, но это был лишь муляж – на самом деле она жила хорошо.

- Раскольников думает о мысле убить кого-нибудь.

- Раскольников задумал преступление на злую бабку.

- Люди происходят на свет, чтоб работать.

- Соня было совершенно летней девушкой.

- Деньги Раскольников дел в никуда.

- Раскольников совестный человек, но это стало доказанием его выводов.

- Раскольников переживает за более нищих людей, чем он.

- Раскольников боялся преступления, но при этом ему на глаза вышла Лизавета с неродившимся ребёнком. Так он убил ещё двух невинных людей.

- Раскольников стал думать разные планы, чтоб защититься.

- Когда он сказал Соне про своё преступление, она заныла и сказала, что его теория глупа.

- Роман нас учит: не ставь себя выше всех и не ниже, держись посередине, и с тобой ничего не случиться.

- Чтобы не стать Обломовым, надо держать себя в руках и мыслить с самого детства.

- Гражданская война – это трагедия народа, потому что народ не смог найти общего языка между собой, из-за этого умерло много людей, денег и авторитет нашей страны.

- Не надо трепещать перед врагом!

- Маленький ребёнок молчит как рыба в воде.

- Моя подруга весёлая и чистолюбивая, а сегодня она блестела, как сорока.

- При раскопках археологи раскопали древний аниквариат драгоценного камня.

- Мне сказали, что этот дом старый, так как новым его видели очень давно.

- Мой отец древний жилец деревни.

- Учёные соображают, как бы чё-нибудь сконструировать.

- Бесполезный человек – это тот, где он нигде не нужен.

- На день рождения папе я купила кашну.

- В зале сидело пятеро жюри.

- Беликов работал в школе, преподавая уроки гимназии. У него были недовольствия. И он стал погибать.

- Старцев хотел добиться чевота своего, каковато имения.

- Отец Чехова был не очень хорошим человеком: он рисовал, играл на скрипке, любил пение.

- Осенью люди ощущают себя уныло и хмуро.

- Осенний парк очень осенний и ещё красивый.

- «Футлярная» жизнь осолесоцистворяет собой боязнь и скрытность.

- Николаю Ивановичу даже все казались толстыми, так как он был вообще голодным.

- Муж Веры с пониманием всё понял.

- Его духовные качества лучше, чем материальные.

- Урок навёл на мысль, что русский язык очень редок и красив.

- Надо, чтобы у людей была какая-то цель между друг другом.

- Ландау захватил студенческую жизнь.

- Он стал подносить гадючку Ольгу Вячеславовну к себе, чтобы она услышала, как бьётся его сердце.

- Тело ребёнка немело и наделялось холодом.

- Из девушки она стала превращаться в бойца.

- Моя кошка очень честолюбивая.

- Василиса сама по себе лютая, зверственная, ненавистная.

- Речь идёт о людях, спустившихся на дно жизни.

- Господин из Сан-Франциско пошёл в библиотеку, и там у него изо рта пошла пена и судороги.

- Заместо весёлой беззаботной девушки Пьер увидел женщину.

- У неё были прекрасные открытые глаза.

- Болконский был смертельно ранен, поэтому перед смертью он увидел Наташу, Курагину же оторвало ногу, поэтому Наташа больше его не видела.

- Наташа предстала нам девчонкой с некрасивым лицом и худым станом.

- Потом мы уже не слышим её восторженного голоса и улыбки.

- Пьер любил спорить с аристократами, потому что их споры были бессмысленными.

- Улыбка Элен была одного изображения, поэтому Толстой её почти не описывает.

- Старик Безухов думал, что Пьера надо узаконить.

- Наташа любила петь русские песни и танцы.

- Когда князя Андрея подстрелили на войне, с ним сидела Наташа, у которой уже были дети.

- Петербург – город высокий по преступности. Здесь происходит отмена крепостного права и зарождается капитализм. А события в нём происходят во время верхов и низов.

- Город построен на Волге, на бугре. В нём есть кабак, где любят заседать как бедные, так и богатые.

- В Калинове даже не было ни радио, ни телевизора, заместо радио туда приезжали странники.

- Катерина сама в конце спрыгнула с горы.

- Борис не взял Катерину с собой и посоветовал умирать.

- Кабаниха поучивает своего сына против Катерины.

- Лариса любила Паратова, а тот пошёл выходить за другую.

- Карандышев – человек, унижающий свой достаток человека, но перед такими людьми, как Лариса, чувствовал себя довольно высоко.

- Вокруг Ларисы кружили купцы, но она выбрала Пароходова.

- Лариса хотела отдаться мужчине, но никто этого не оценил.

- С помощью Ларисы Карандышев хотел вылезти в общество к купцам.

- Когда Карандышев выпил, он вышел из-под самоконтроля и вёл себя неприлично.

- Лариса была очень красивой, но настырной, а Паратов непродуманный человек, который потерял красивую девушку Ларису.

- Входя в город, сразу представляется аллея. Это аллея памяти в Калинове, по которой никто не ходит. А как приятно по ней пройти и представить, сколько людей погибло за родину!

- Листья падают на людей, бегущих на работу и впопыхах запрыгивающих в автобус.

- Базаров был образованным и мудрым человеком, который открывал людям глаза, которые заблуждались в том, кто они на самом деле.

- Базаров одет в балахон с кистями, длинный нос, висячие бакенбарды.

- В романе Тургенева отцы – это либерализмы из дворяничества.

- Базаров высокий и одет в висячие бакенбарды.

- Кукшина – свободная от всех предосурков женщина.

- Карандышев убивает Ларису, чтоб она сама не наложила на себя руки.

- Пьеса очень печальна и непонятна, но она прекрасна.

- У нас не было своего театра, потому что он был в других странах

- Островский везде слышал, что жёны боярей прыгали в речку (топились с обрывов).

- В театр люди ходили получать новые произведения.

- Во время грозы люди защищались от неё палками.

- Это рассказ о купеческой жене, которая скинулсь в речку.

- Дома в Калинове остерегали злые собачки.

- Вместо мяса бедные люди жарили коноплю на оливковом масле.

- В театр ходили дворянины, чтоб развлечься.

- Эти пьесы посещали только богатые, бедным не удавалось туда попасть.

- Схожу на ключицу за водой. Там ангелы поют и пляшут (это мечты Катерины).

- Катерина является носильщиком «горячего сердца», а Кабаниха хотела, чтоб всё было по еённому.

- В парке есть трактир. Я думаю, что его построили, чтоб выпивать в нём алкоголь.

- Купцы покупают свою знатность и показывают её за большие деньги.

- Богатые в этом городе все из себя. И это можно было прочитать.

- Кабаниху я считаю наглой расчётливой крысой.

- Катерина прыгнула со скалы, тем самым избавляя себя от говора.

- Катерина думала чувствами.

- Около дома Кабанихи слышно, как она ругается со своим составом семьи.

- Сам город небольшой по объёму, напоминает деревню, но с двухэтажными домами и улицами. Судя по объёму, народу здесь проживает немного.

- Идя по улицам, видно, что люди здесь бедные, кто-то шарится по помойкам. Некоторые на лавках лежат. Ходят алкаши. Здесь всё не так: тёмные-тёмные ночи и короткие дни.

- Островский – драматург, из его головы написано немало пьес.

- В 60-е годы 19 века в России произошёл капитализм и начался хаус.

- Старцев стал изменяться нравственной и физической деградацией.

- Мать Базарова была домохозяйкой, а отец тоже умным.

- Базаров – человек высокого роста, одет в балахон с кистями и большие зеленоватые глаза, а лицо выражает самоуверенность, ум и большой длинный нос.

- Ему, кроме науки, надо развивать и другие таланты.

- Я являюсь абонементом спортивного зала.

- Беликов всегда был одет в галоши, пальто и зонт.

- Эта рыба чуть не попрощала рыбака с жизнью.

- Браконьер стал куролесить, через какое-то время, накуролесившись, приплыл на берег.

- Рыбы уныривают в разные стороны.

- Пароход течёт в Турцию.

- Мальчик, увидев огни, решил, что это плывёт тепловоз. Нет, это был корабль, плывущий на Турцию.

- Мальчик любил пораздумывать о чём-либо.

- Море успока и вало спину от ремня, а тело между тем холоднело.

- Его навеяли волнения и сомнения.

- Нашли одежду мальчика, стали вопить и мигать фонарями в море, чтоб светить.

- Он утирал огорчённые слёзы.

- Не надо жирать до такой степени, чтоб умереть.

- Надо не заводить прислугу и быть себе на уме.

- Ребёнка надо с детства приручивать к работе.

- Родители сильно пеклись над ним.

- Хороший умный человек закончил свою жизнь ленью на диване.

- Таких людей, как Обломов, считают пустым местом, которое ничего не творит.

- «Макар Чудра» - романтическое произведение, потому что Лойко Зобар любил Радду, а она была стервой и оба пострадали.

- Радда была очень красивая девушка, и её любил Лайка. Она хотела, чтобы Лайка упал ей в ноги и поцеловал руку. Он-то упал и сказал: «Прости, Радда, я люблю тебя!». И убил-таки.

- Мальчик не знал, что можно делать, а что нельзя, поэтому воспитательный процесс происходил избиением.

- Мальчика нашли прожектором и подняли на палубу баркасом.

- Все ломанулись на берег искать мальчика, только отец рыскал в песке.

- Мать бросилась сыну на плечи.

- Дети надеялись, что мать уже всё, а она ещё протянула и расстроилась из-за их уезда.

- В графе «поведение» просвечивались хорошие оценки.

- Сначала всё заложиться должно в семье, а потом в другом месте.

- В рассказе Бунина показана буржуазинская цивилизация.

- Базаров был демократором и леволюционером. Родители опековывают его, когда он к ним приезжает.

- Базаров заразился от заражённого трупа и умер.

- Человек сидит дома и не знает окружающие его новости, поэтому он разучивается себя вести.

- Осенью улетают птицы на юг, которые не выносят морозов или просто отдохнуть от городской суеты. Всё как будто замедляется, машины ездиют тихие, люди ходят медленней, а жизнь становится приятней.

- Шукшин относился к нашим традициям и историям положительно. Своими написаниями он говорил, чтобы люди не забывали, не теряли русский язык, все традиции и исторические события.