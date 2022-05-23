Виктор Ереклинцев рассказал о ходе благоустройства сквера у «Юности»

На благоустраиваемой территории у челябинского дворца спорта «Юность» подрядчик практически полностью закончил демонтаж старых покрытий. Ведется установка поребрика будущей тропиночной сети.

О ходе благоустройства общественного пространства возле знакового спортивного объекта, в здании которого последние годы размещался автовокзал, а территория, где сейчас создают сквер, была занята пассажирскими автобусами, на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 23-го мая, рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Сейчас на объект зашел второй подрядчик – по наружному освещению. Активно ведется установка закладных под опоры. По всем работам пока идем в графике», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Напомним, сквер у «Юности» создается в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». В качестве объекта благоустройства эту территорию выбрали сами челябинцы.