Виктор Ереклинцев: Территория возле «Киномакса» плохо убрана лишь со стороны улицы Воровского

Подрядчик комитета дорожного хозяйства Челябинска в течение одного-двух дней приведет территорию рядом с кинотеатром «Киномакс-Урал» в надлежащий вид.

Об этом сегодня, 31-го января, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, озвучив результаты состоявшихся перед «аппараткой» переговоров с КДХ.

Напомним, неделю назад мэр города Наталья Котова дала Виктору Ереклинцеву поручение взять уборку прилегающей к зданию «Киномакса» территории на личный контроль, отметив, что жители Челябинска жалуются на ненадлежащее содержание пространства рядом с популярным кинотеатром. Сегодня градоначальница заслушала отчет главы Центрального района о проделанной работе.

Виктор Ереклинцев констатировал, что проблема имеется лишь на участке со стороны улицы Воровского, за содержание которой отвечает комитет дорожного хозяйства Челябинска.

«Здесь имеются проблемы с тротуаром и парковочными карманами. Сегодня еще раз проговорил эту тему с сотрудниками КДХ. День-два, и они обещали привести территорию в порядок», - сообщил Виктор Ереклинцев.

По его словам, к качеству уборки парковочных карманов со стороны улицы Красной нареканий нет.

«Наш сквер, где находится сфера любви, с начала зимы находится в надлежащем состоянии. Все дорожки почищены до твердого покрытия. Торговый центр также обязательства выполняет в полном объеме – по периметру тротуары также зачищены до твердого покрытия», - отметил глава Центрального района.